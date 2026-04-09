Un llamado a centrar la atención en el puerto de Buenaventura hace Amcham al Gobierno nacional

Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana, seccional suroccidente, se hizo un llamado al Gobierno nacional para que invierta en el puerto de Buenaventura y evite una pérdida de competitividad para el país.

El pronunciamiento lo realizó Ana Lucía Jaramillo, directora del seccional suroccidente, quien recordó que Buenaventura es el único puerto colombiano sobre el Pacífico y que su importancia trasciende al Valle del Cauca, al ser un activo estratégico para toda la nación. En ese sentido, insistió en la necesidad de aprovechar su potencial como puerta de salida para diversificar exportaciones hacia distintos mercados, más allá de Estados Unidos.

“Es un tema que ha sido bastante difícil. Hay algunas empresas que les ha tocado sacar sus productos por la Costa del Caribe, pero el costo también de esa sacada de productos por el Caribe es bastante elevado. Entonces, la lucha permanente para que el Gobierno nacional, esté pendiente del principal puerto que tiene el Pacífico colombiano es muy alta, pero no desfallecemos. La Cámara Colombiana de la Infraestructura, ProPacífico, todas estas entidades, estas agremiaciones, luchamos permanentemente y por eso siempre lo hacemos unidos para que se sienta el poder de lo que es el Puerto del Pacífico frente a los mercados exteriores”.

En esa línea, Jaramillo reiteró el llamado al Gobierno para aumentar la inversión en Buenaventura, subrayando que, aunque está ubicado en el Valle del Cauca, su impacto es nacional.

“Mandarle un mensaje a nuestro Gobierno Nacional que tenga en cuenta que Buenaventura es el único puerto del Pacífico y que Buenaventura no es del Valle del Cauca, ni es el puerto del Pacífico que solamente sirve para los vallecaucanos; Buenaventura es el puerto de Colombia sobre el Pacífico.

Y así como está creciendo el relacionamiento con China, debemos continuar con ese relacionamiento con los Estados Unidos y ¿por qué no? con los demás países. Creo que hay unas oportunidades muy grandes también mirando a Suramérica, mirando a Centroamérica, mirando a las islas del Caribe. No nos concentremos solo en Estados Unidos, concentrémonos en el poder que tienen las empresas nuestras para salir a estos otros mercados. ¿Y por dónde salimos? Pues por el Pacífico”, explicó Jaramillo.

Otro de los puntos críticos mencionados fue la situación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, considerado un nodo estratégico para el comercio exterior. Según los gremios, el proceso de concesión avanza con lentitud, lo que estaría afectando la competitividad regional frente a otras zonas del país.

“La Aerocivil no ha cumplido lo que nos prometió, ¿cierto? ¿Qué es lo que esperamos? que esa concesión se entregue próximamente, o que se haga lo más rápido posible, pero todo está en un proceso bastante lento.

Hay que seguir empujando, hay que seguir trabajando por la región, todos unidos podemos trabajar mejor que cada uno por separado. Son puntos que nos desfavorecen en el entorno internacional, por ejemplo, la cantidad de vuelos que salen de Colombia hacia los Estados Unidos directos sin tener que pasar por Bogotá, es supremamente bajos frente a Antioquia. Entonces eso es parte del trabajo que tenemos que continuar”, adicionó Jaramillo.

Estas declaraciones se dieron en el marco de la asamblea anual de la Cámara, donde se presentaron los resultados de exportaciones e importaciones de 2025 y se analizaron los retos para 2026.

El balance dejó resultados relativamente favorables para el suroccidente del país. Según Jaramillo, entre los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda se alcanzaron exportaciones cercanas a los 1.155 millones de dólares. En contraste, las importaciones desde Estados Unidos superaron los 1.500 millones de dólares, ubicándose después de China como uno de los principales socios comerciales.

En cuanto al contexto internacional, los empresarios enfrentan nuevos desafíos derivados de políticas tanto del Gobierno nacional como de Estados Unidos.

“Desde que entró el presidente Trump y colocó un tema de “America First” (Estados Unidos primero) y el tema también de que la seguridad prima por delante de todo, la seguridad de los Estados Unidos. Entonces hay una serie de medidas que han venido afectando a todo el entorno empresarial, pero seguimos trabajando, seguimos luchando”, insistió Jaramillo.

Pese a estas dificultades, el sector empresarial continúa mostrando resultados. Durante la asamblea se destacaron cuatro empresas de la región por su desempeño exportador en 2025: Listo y Fresco, Productos del Alba, PCP (Plásticos y Complementos Industriales) y Carvajal Pulpa y Papel.

Jaramillo reconoció que exportar en Colombia sigue siendo un reto, debido al incremento en los costos y a la competencia de productos importados a menor precio, pero destacó el esfuerzo del sector por mantenerse competitivo en los mercados internacionales.