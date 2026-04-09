Cali se conecta con la moda latinoamericana y fortalece su proyección internacional

Cali sigue ganando espacio dentro de la moda latinoamericana. Durante la reciente Semana de la Moda de Guatemala se firmó el Acuerdo de Integración del Sistema Latinoamericano de la Moda, una alianza que reúne plataformas y actores del sector de varios países. En ese escenario, la Cámara Colombiana de la Moda y Cali Distrito Moda oficializaron su ingreso a esta red regional.

El objetivo es abrir más oportunidades para diseñadores, modelos, fotógrafos y otros profesionales, facilitando el intercambio de talento y el trabajo conjunto entre países.

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Según explicó Bryan Quan, director de Guatemala Fashion Week, esta unión permitirá compartir conocimientos, culturas y experiencias para fortalecer la industria en la región. El presidente de la Cámara Colombiana de la Moda, Guio Di Colombia, destacó que el propósito es que el talento latinoamericano tenga mayor visibilidad fuera de sus fronteras.

Lo que viene para Cali Distrito Moda 2026

Esta alianza llega mientras la ciudad se prepara para la quinta edición de Cali Distrito Moda, que se realizará del 3 al 6 de junio.

La edición 2026 tendrá un cambio importante con la integración de Homens Week, lo que suma con más fuerza la moda masculina al evento y refuerza el papel de Cali dentro del sector creativo.

Participarán cinco países invitados, lo que ampliará el intercambio comercial y creativo entre diseñadores, empresarios y compradores internacionales.

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La programación incluye más de 35 desfiles y 18 pasarelas en lugares emblemáticos como el Centro de Eventos Valle del Pacífico y el Zoológico de Cali, llevando la moda a distintos espacios de la ciudad.

El evento también mantendrá su enfoque en sostenibilidad y en el impulso al talento local, con la intención de atraer nuevas oportunidades para el sector.

Además, el proyecto crecerá a nivel nacional con el nacimiento de Cartagena Distrito Moda, previsto para octubre de 2026.

Antes del evento, se realizarán dos actividades en la ciudad: “Distrito Moda llega a la U”, que conectará la industria con universidades, y “Cali Moda Gourmet”, que llevará la moda a restaurantes de Cali.

Con estas alianzas y la nueva edición en marcha, la ciudad sigue sumando pasos para ganar espacio en el panorama de la moda latinoamericana.