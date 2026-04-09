Richard Ríos podría cambiar de equipo: interés desde la liga italiana

El nombre de Richard Ríos vuelve a tomar fuerza en el mercado europeo, pero esta vez con señales más concretas que simples rumores. Desde Italia, el medio Get Italian Football News ha encendido las alarmas al revelar movimientos silenciosos que podrían marcar el destino del mediocampista colombiano en los próximos meses.

Aunque su presente en el Benfica ha sido sólido, diferentes reportes coinciden en que su continuidad no está completamente asegurada. El interés por su perfil no es nuevo, pero ahora comienza a tomar forma a través de contactos y figuras influyentes en el mercado.

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Uno de los nombres que aparece en escena es el intermediario Bruno Carvalho, quien tendría un papel determinante en cualquier posible negociación. Su cercanía con clubes italianos y antecedentes en operaciones similares lo convierten en una pieza clave dentro del posible movimiento.

Además, desde el portal AreaNapoli aseguran que ya han existido acercamientos iniciales que, aunque todavía no representan una negociación formal, sí reflejan una intención clara de anticiparse a la competencia. En paralelo, el reconocido periodista Gianluca Di Marzio también confirmó que hubo un primer contacto exploratorio para evaluar las condiciones del traspaso.

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El contexto juega a favor de un posible cambio de rumbo. Ríos, de 25 años, mantiene un alto nivel desde su llegada a Portugal y su tasación (que oscila entre los 30 y 35 millones de euros) lo convierte en una opción atractiva frente a su cláusula de rescisión mucho más elevada.

Sin embargo, no todo depende del mercado. Internamente, el club portugués sabe que podría obtener beneficios tras su inversión reciente, aunque la decisión final también pasa por lo deportivo y la planificación de la próxima temporada.

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En medio de este panorama, el interés no se limita a un solo frente. Equipos de la Premier League también siguen de cerca su evolución, lo que podría elevar la puja y acelerar cualquier decisión.

Lo cierto es que, mientras el verano se aproxima, el futuro de Richard Ríos empieza a moverse en la sombra… y todo apunta a que el desenlace podría estar más cerca de lo esperado.

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