Copa Libertadores: Así quedó Junior en el Grupo F tras empatar con Palmeiras

Junior debutó en el Grupo F de la Copa Libertadores ante un durísimo rival, Palmeiras de Brasil. El juego, válido por la primera fecha de la fase de grupos, terminó empatado 1-1 en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

El equipo barranquillero abrió el marcador a los 10 minutos en un lanzamiento desde el punto penalti ejecutado por Teófilo Gutiérrez. La acción fue sancionada por el árbitro Maximiliano Rodríguez tras revisión del VAR, luego de una falta de Mauricio sobre Jesús Rivas.

En el segundo tiempo cambió el libreto del juego y fue el equipo brasileño el que se hizo con el dominio de la pelota y el control del juego. A los 55 minutos, Ramón Sosa, que ingresó para el complemento, eludió al portero Mauricio Silveira y definió con el arco totalmente a su disposición.

En el equipo visitante, subcampeón de la última edición de la Copa, fue titular y jugó los 90 minutos Jhon Arias, siendo gran protagonista, especialmente durante la etapa complementaria, recostado sobre la banda izquierda.

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores