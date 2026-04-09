Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 abr 2026 Actualizado 03:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Copa Libertadores

Copa Libertadores: Así quedó Junior en el Grupo F tras empatar con Palmeiras

El juego en el estadio Jaime Morón de Cartagena terminó empatado 1-1.

Junior y Palmeiras empataron 1-1 en el estadio Jaime Morón / Colprensa.

Junior y Palmeiras empataron 1-1 en el estadio Jaime Morón / Colprensa.

Junior y Palmeiras empataron 1-1 en el estadio Jaime Morón / Colprensa.

Junior debutó en el Grupo F de la Copa Libertadores ante un durísimo rival, Palmeiras de Brasil. El juego, válido por la primera fecha de la fase de grupos, terminó empatado 1-1 en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

El equipo barranquillero abrió el marcador a los 10 minutos en un lanzamiento desde el punto penalti ejecutado por Teófilo Gutiérrez. La acción fue sancionada por el árbitro Maximiliano Rodríguez tras revisión del VAR, luego de una falta de Mauricio sobre Jesús Rivas.

Más información

En el segundo tiempo cambió el libreto del juego y fue el equipo brasileño el que se hizo con el dominio de la pelota y el control del juego. A los 55 minutos, Ramón Sosa, que ingresó para el complemento, eludió al portero Mauricio Silveira y definió con el arco totalmente a su disposición.

En el equipo visitante, subcampeón de la última edición de la Copa, fue titular y jugó los 90 minutos Jhon Arias, siendo gran protagonista, especialmente durante la etapa complementaria, recostado sobre la banda izquierda.

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores

PosEquipoPtsPJDif
1Sporting Cristal31+1
2Palmeiras110
3Junior110
4Cerro Porteño01-1
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir