Barcelona vuelve a interesarse en Jhon Janer Lucumí, según la prensa italiana

Jhon Lucumí se perfila como uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes en Europa. Su rendimiento con el Bologna, sumado a su proyección internacional con la Selección Colombia, lo han puesto en el radar de varios clubes importantes del continente, justo en una temporada clave previa a la Copa del Mundo 2026.

A pesar de tener contrato vigente con el conjunto italiano hasta mediados de 2027, el futuro del central no está completamente definido. De acuerdo con reportes desde Italia, el Barcelona ha reactivado su interés por el zaguero colombiano, considerando su perfil como una alternativa para reforzar la línea defensiva. Sin embargo, el club catalán no es el único que sigue de cerca su situación contractual.

Le puede interesar: PSG 2-0 Liverpool en cuartos de final ida de la Champions League 2025-26: acá el resumen del partido

Equipos de la Premier League también han mostrado interés concreto en Lucumí. Entre ellos aparecen Sunderland y Bournemouth, que ya habrían realizado acercamientos para conocer las condiciones de una posible negociación. A esto se suman clubes del fútbol turco como Galatasaray y Fenerbahçe, que también lo tienen en carpeta como una opción para reforzar sus plantillas.

Según informó el medio Calciomercato, el interés por Lucumí ha ido en aumento en los últimos meses, especialmente porque el jugador aún no ha aceptado ninguna propuesta de renovación con el Bologna.

Esta situación lo convierte en un jugador atractivo dentro del mercado, ya que podría abrirse la posibilidad de una transferencia; además, el mismo medio señala que el Barcelona podría acelerar su intento por ficharlo en caso de no concretar la llegada de Alessandro Bastoni, actualmente en el Inter de Milán.

Le puede interesar: Jonathan Risueño pide a Andrey Estupiñán para la Selección: “Es el mejor jugador que he entrenado”

En medio de todos estos rumores, el propio Lucumí ha optado por la prudencia. En declaraciones recogidas por el medio turco Sporx, el defensor dejó claro que su prioridad es tomar una decisión consciente y bien analizada, tanto en lo profesional como en lo personal.

“Creo que lo correcto sería tomar una decisión basada en lo que sea mejor para mí, mi familia y todos. No creo que nadie tome una decisión solo por hacer algo o simplemente porque quiera irse. Yo tampoco lo haré. Tomaré una decisión después de evaluar todo”, aseguró el colombiano.