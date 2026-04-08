🔴 Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO|Siga la transmisión del partido ida de cuartos Champions

El Barcelona de Hansi Flick atraviesa un gran momento, tras sumar ocho victorias en sus últimos nueve partidos (1 empate) en tres competiciones distintas. Esta racha incluye un contundente 8-3 global ante Newcastle United en la ronda anterior. Además, el conjunto Azulgrana se ha consolidado como el máximo goleador de la Champions League desde la llegada del técnico alemán, con 73 tantos. Sin embargo, pese a superar esta instancia la temporada pasada, el Barça ha sido eliminado en seis de sus últimos nueve cruces de cuartos de final en este torneo.

Por su parte, el Atlético de Madrid centra ahora todas sus aspiraciones en las competiciones de copa, ya que tiene asegurado su lugar en la final de la Copa del Rey tras eliminar precisamente al Barcelona en semifinales. El equipo dirigido por Diego Simeone no levanta un título desde que conquistó LaLiga en la temporada 2020-2021, y su panorama actual no es alentador.

Le puede interesar: El técnico del Minnesota sobre James Rodríguez: “Contento de que se haya recuperado”

El conjunto Colchonero llega a este compromiso en su peor momento desde diciembre de 2021, acumulando tres derrotas consecutivas en competiciones oficiales. Además, ha perdido cuatro de sus últimas seis salidas y ha mostrado fragilidad defensiva, le han marcado tres goles en cinco ocasiones durante ese periodo, incluida una dura caída por 3-0 ante el Barcelona en la Copa del Rey.

Convocados del Barcelona

Convocados del Atlético de Madrid

Siga el minuto a minuto del partido