“Lo mínimo que uno puede hacer es correr y meter”: Daniel Cataño tras el empate de Medellín

Luego del empate 1-1 entre Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata en la primera jornada de la Copa Libertadores, Daniel Cataño entregó su balance sobre el partido y su rendimiento ingresando desde el banco.

El volante destacó su proceso de recuperación y adaptación tras volver a la competencia:

“Parce, bien, yo he ido creciendo, he ido mejorando, he ido sumando minutos y todo esto es lo que me permite de pronto entrar y dar la mano”, aseguró.

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Cataño también se refirió a la dificultad de entrar a un partido ya en desarrollo, especialmente en un contexto de alta exigencia como la Libertadores:

“Yo sé que la persona que entra siempre entra con esa actitud… es difícil entrar, ¿no? Tampoco es tan fácil cuando uno entra a un partido que tiene un ritmo y vos estás en el banco”.

En esa misma línea, explicó las sensaciones dentro del campo al momento de ingresar:

“Te toca entrar, entonces entras impreciso a veces… te toca ir acomodándote en el partido”, reconociendo el reto físico y mental que implica.

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Más allá de lo futbolístico, el jugador dejó claro cuál es la base de su aporte al equipo:

“Lo mínimo que uno puede hacer es correr y meter. Yo creo que eso ningún jugador lo puede omitir”, enfatizó sobre la actitud que exige el compromiso.

Finalmente, Cataño mostró su sentido de pertenencia con el club y el objetivo colectivo del grupo:

“Sabemos la responsabilidad que tenemos y yo sé el lugar donde estoy, lo que representa este club para la hinchada y vamos a tratar de darle alegría, es lo que todos anhelamos”.

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El mediocampista sigue sumando minutos y confianza en un Medellín que arrancó la Copa Libertadores con un empate valioso, pero que buscará hacerse fuerte en las próximas jornadas del torneo continental.