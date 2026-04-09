Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 abr 2026 Actualizado 13:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Copa Libertadores

“Lo mínimo que uno puede hacer es correr y meter”: Daniel Cataño tras el empate de Medellín

El mediocampista analizó su aporte desde el banco en el 1-1 entre Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata por copa libertadores.

Luego del empate 1-1 entre Independiente Medellín y Estudiantes de La Plata en la primera jornada de la Copa Libertadores, Daniel Cataño entregó su balance sobre el partido y su rendimiento ingresando desde el banco.

El volante destacó su proceso de recuperación y adaptación tras volver a la competencia:

“Parce, bien, yo he ido creciendo, he ido mejorando, he ido sumando minutos y todo esto es lo que me permite de pronto entrar y dar la mano”, aseguró.

También le puede interesar: Leonel Álvarez no es más el Director Técnico de Bucaramanga

Cataño también se refirió a la dificultad de entrar a un partido ya en desarrollo, especialmente en un contexto de alta exigencia como la Libertadores:

“Yo sé que la persona que entra siempre entra con esa actitud… es difícil entrar, ¿no? Tampoco es tan fácil cuando uno entra a un partido que tiene un ritmo y vos estás en el banco”.

En esa misma línea, explicó las sensaciones dentro del campo al momento de ingresar:

“Te toca entrar, entonces entras impreciso a veces… te toca ir acomodándote en el partido”, reconociendo el reto físico y mental que implica.

Lea quí también: Copa Libertadores: Así quedó Junior en el Grupo F tras empatar con Palmeiras

Más allá de lo futbolístico, el jugador dejó claro cuál es la base de su aporte al equipo:

“Lo mínimo que uno puede hacer es correr y meter. Yo creo que eso ningún jugador lo puede omitir”, enfatizó sobre la actitud que exige el compromiso.

Finalmente, Cataño mostró su sentido de pertenencia con el club y el objetivo colectivo del grupo:

“Sabemos la responsabilidad que tenemos y yo sé el lugar donde estoy, lo que representa este club para la hinchada y vamos a tratar de darle alegría, es lo que todos anhelamos”.

También le interesa: Barcelona vuelve a interesarse en Jhon Janer Lucumí, según la prensa italiana

El mediocampista sigue sumando minutos y confianza en un Medellín que arrancó la Copa Libertadores con un empate valioso, pero que buscará hacerse fuerte en las próximas jornadas del torneo continental.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir