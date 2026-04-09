Medellín empata con Estudiantes: así queda la tabla de posiciones del Grupo A en Copa Libertadores / Colprensa

Independiente Medellín comenzó su periplo en la Copa Libertadores 2026. Este miércoles 8 de abril, el cuadro antioqueño empató a un gol (1-1) con Estudiantes de La Plata durante la primera fecha del Grupo A.

ASÍ FUE EL PARTIDO ENTRE MEDELLÍN Y ESTUDIANTES POR LA COPA LIBERTADORES

Aunque Tiago Palacios se encargó de poner en ventaja a la visita sobre los 4 minutos, tras un remate que se desvió en José Ortíz, el DIM logró la igualdad en el segundo tiempo (64′) con un certero remate de volea de Francisco Chaverra.

Mereció mucho más el Medellín, que en la siguiente jornada tendrá que visitar en el mismísimo Maracaná al Flamengo de Jorge Carrascal, cuadro que derrotó en condición de visitante al Cusco peruano por 0-2.

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Tabla de posiciones del Grupo A en Copa Libertadores

Pos. Equipo Puntos Diferencia 1. Flamengo 3 +2 2. Estudiantes de La Plata 1 0 3. Independiente Medellín 1 0 4. Cusco 0 -2

En la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, Independiente Medellín jugará como visitante frente al Flamengo en el Maracaná (16 de abril) y Estudiantes de La Plata recibirá en el UNO a Cusco (14 de abril).

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