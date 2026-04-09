Internet gratis en Bogotá para estratos 1 y 2: Estos son los requisitos para solicitar el servicio

De fondo: Imagen ilustrativa de una mujer adulta mayor y una niña usando celulares dentro de su vivienda (Crédito: Getty Images) / Logo: Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

La Secretaría de Integración Social de Bogotá (SDIS) lanzó en la alcaldía de Carlos Fernando Galán el programa “Conexión Social, Bogotá te conecta” el cual busca garantizar conexión gratuita a internet, fija, de 25 megas por fibra óptica a 100.000 hogares de la capital en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Con una inversión de $ 234.000 millones, el Distrito tiene la meta de conectar a internet a 70.000 hogares antes de finalizar 2026, con servicio gratuito por tres años (hasta marzo de 2028), acceso a plataformas educativas y entrega de computadores a los hogares más priorizados. Esta estrategia es liderada por la SDIS en alianza con la ETB - Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

“Este programa surge de una preocupación que tenemos en el Distrito y es que, si bien Bogotá es una ciudad que tiene una alta conectividad a Internet, todavía hay cerca del 15 % de hogares que no tienen acceso a este servicio y esa brecha genera muchas dificultades. Por eso, con Integración Social y ETB nos pusimos de acuerdo para llegarle a 100.000 familias de estratos 1 y 2, y garantizar el acceso a esta herramienta que es muy poderosa”, explicó el alcalde Galán.

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Cuáles son los requisitos para solicitar internet gratis en Bogotá con la SDIS

El hogar solicitante debe cumplir las siguientes condiciones para que aplique a este plan de gobierno:

Residir en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa o Kennedy.

Hacer parte de los estratos 1 o 2.

Estar clasificado o clasificada entre los niveles A1 y C9 del Sisbén IV.

Tener cobertura de la red ETB en el sector.

Los hogares que accedan al servicio recibirán conexión a internet gratuito de 25 megas de velocidad a través de fibra óptica, permitiendo conectar múltiples dispositivos para actividades básicas y de uso medio, como plataformas educativas, videollamadas, navegación web y redes sociales, durante la vigencia del programa.

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¿Cómo solicitar internet gratis en Bogotá?

La SDIS ha confirmado diferentes puntos presenciales para hacer este trámite, siendo estos principalmente los CADE y SuperCADE de la ciudad. Los horarios de inscripción son de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m., en:

SuperCADE Américas – Avenida Carrera 86 # 43 - 55 Sur (Kennedy).

– Avenida Carrera 86 # 43 - 55 Sur (Kennedy). SuperCADE Bosa – Avenida Calle 57R Sur # 72D - 12 (Bosa).

– Avenida Calle 57R Sur # 72D - 12 (Bosa). SuperCADE Suba – Calle 145 # 103B - 90 (Suba).

– Calle 145 # 103B - 90 (Suba). SuperCADE 20 de Julio – Carrera 5A # 30C - 20 Sur (San Cristóbal).

– Carrera 5A # 30C - 20 Sur (San Cristóbal). CADE Gaitana – Transversal 126 # 134 - 88 (Suba).

– Transversal 126 # 134 - 88 (Suba). CADE Santa Lucía – Avenida Caracas # 41B - 30 (Rafael Uribe Uribe).

– Avenida Caracas # 41B - 30 (Rafael Uribe Uribe). CADE Luceros – Carrera 17F No. 69A - 32 Sur (Ciudad Bolívar).

Tenga en cuenta que este trámite es gratuito y no requiere de intermediarios, por lo que se le recomienda hacer la visita y contactar a los canales oficiales del programa para resolver sus dudas y hacer cualquier reclamo. También puede acceder por medio de la página web www.conexionsocialbogota.com, o la línea telefónica 601 3714000 opción 4.