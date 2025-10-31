ETB invertirá más de 70 millones de dólares para cerrar la brecha digital en Bogotá

ETB deja de ser compañía de telefonía tras tener pérdidas mayores a $80.000 millones: ¿ahora qué vendrá? (Colprensa)

Colombia

En el marco del Día Mundial de las Ciudades, el presidente de la ETB, Diego Molano, destacó la importancia de la transformación digital para mejorar la calidad de vida en los territorios urbanos.

“Hoy el mundo digital es vital en la transformación de las ciudades. Necesitamos cuatro cosas: infraestructura, aplicaciones, talento y emprendimiento”, señaló durante el evento.

Molano explicó que actualmente uno de cada tres hogares en Bogotá no tiene acceso a fibra óptica, por lo que la empresa destinará más de 70 millones de dólares a ampliar la red en zonas de estratos bajos.

“Estamos invirtiendo para cubrir los hogares que nos hacen falta, sobre todo en los sectores más vulnerables”, dijo.

Educación, salud y emprendimiento digital

El presidente de la ETB resaltó que la compañía también trabaja en el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales para distintos sectores.

“En el mundo educativo necesitamos que las escuelas tengan contenidos y aplicaciones; en salud, que las entidades del Estado cuenten con herramientas digitales para ser más transparentes y eficientes”, explicó.

Además, aseguró que ETB impulsa la formación de talento tecnológico a través de plataformas como Atenea, que promueve la educación para el empleo digital, y el apoyo a emprendedores que desarrollen soluciones tecnológicas desde la capital.

Datos e inteligencia artificial para enfrentar el cambio climático

Molano advirtió que Bogotá podría llegar a ser hasta 8 grados más caliente que las zonas rurales cercanas en 2050, y que la tecnología puede ser una aliada para mitigar ese impacto.

“Una gran solución son los datos: capturarlos, procesarlos y usarlos con inteligencia artificial para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático”, dijo durante el foro de sostenibilidad.

Una red inteligente para Bogotá

La ETB también trabaja junto con el Distrito y entidades como la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UASP) para desarrollar una red de internet de las cosas (IoT) conectada al sistema de alumbrado público.

Según Molano, el proyecto contempla la instalación de más de 50.000 luminarias inteligentes que recopilarán información y video para mejorar la seguridad, la movilidad y el monitoreo ambiental.

“Ese proyecto ya fue llevado al Concejo y esperamos volver a presentarlo para hacerlo realidad”, aseguró.