Primer del tren del metro de Bogotá se movilizó de manera autónoma

Este lunes, 25 de mayo, los trenes del metro empezaron a tener nuevas pruebas para su puesta en marcha en el año 2028. Está vez, el primer tren realizó una prueba autónoma y energizada.

Las imágenes proyectadas por el mismo alcalde, Carlos Fernando Galán muestran como se movilizada el tren por el viaducto que conduce al Patio Taller en la localidad de Bosa.

Esta prueba es diferente a las que se realizaron el pasado viernes, 23 de mayo, ya que los trenes se movilizaron de manera remolcada. En su momento, el recorrido inició en el patio taller y llegó hasta inmediaciones de la Estación 2, ubicada en la av. Villavicencio con av. Ciudad de Cali. El tren, compuesto por 6 vagones, fue movilizado por uno de los vehículos multipropósito.

Avances de la obra del metro

De acuerdo con la Empresa Metro, con corte al 30 de abril de 2026, registró un 77.53% de avance. El avance se refleja en la ejecución de la obra y sus componentes a lo largo de los cerca de 24 kilómetros de trazado, iniciando por el patio taller de la localidad de Bosa, el corazón de la Línea 1 del metro, ya alcanzó un 91.91% de avance; las estructuras complementarias, 99.33%; las estaciones y edificios, que ya van en un 37.71% de ejecución, entre otros importantes logros.

Se espera que en el mes de mayo lleguen tres tres más y se sumen a los 10 que ya están en el patio taller.