¿Qué estrato tiene derecho a subsidio de energía eléctrica 2026? Así puede saber si es beneficiario

En Colombia, el gobierno nacional, mediante el Ministerio de Minas y Energía, administra el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI) y el Fondo de Energía Social (FOES), los cuales son los encargados de gestionar los recursos del Estado destinados a apoyar financieramente a los usuarios del servicio público de energía eléctrica en el país, conocido como subsidio de energía el descuento en el valor a pagar para los usuarios de menores recursos.

Este subsidio busca que los colombianos cuenten de manera fija con el servicio de energía, el cual debe ser utilizado para cubrir el funcionamiento de los electrodomésticos esenciales para satisfacer las necesidades básicas de los hogares en el país.

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¿Cómo funciona el subsidio de energía en Colombia?

El gobierno nacional estableció el consumo básico o de subsistencia de un hogar en Colombia, sobre el cual se aplicaría una tarifa subsidiada. Esto, promediando el consumo de los electrodomésticos básicos que necesitaban los colombianos para vivir en su día a día, junto a otros factores.

Al ser beneficiario de este subsidio, el descuento se aplicará exclusivamente sobre el consumo básico de subsistencia. Si el usuario supera este límite, los kilovatios adicionales consumidos se cobrarán a tarifa plena (sin subsidio), debiendo asumir el costo total de dicho excedente.

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¿Quiénes tienen acceso al subsidio de energía?

El porcentaje del subsidio se verá ligado directamente al estrato socioeconómico en el cual se encuentre el usuario. De acuerdo con ENEL, este se divide de la siguiente forma:

Estrato 1: El subsidio puede llegar a cubrir hasta el 60% del consumo eléctrico.

Estrato 2: El subsidio puede llegar a cubrir hasta el 50% del consumo eléctrico.

Estrato 3: El subsidio puede llegar a cubrir hasta el 15% del consumo eléctrico.

Adicionalmente, el consumo de subsistencia dependerá de la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra el municipio de residencia del usuario del servicio público. Siendo así, se establece que sobre los 1000 metros (M.S.N.M.) el consumo mínimo es de 130 KWH, mientras que por debajo de los 1000 metros (M.S.N.M.) el consumo de subsistencia es de 173 KWH.

Con esto, se busca que los hogares colombianos tengan un mayor control del consumo mensual de energía, el cual será clave para aprovechar al máximo este apoyo económico por parte del gobierno nacional.

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Entendiendo esto, para saber si un hogar es beneficiario, se deben tener en cuenta tres aspectos clave, como lo son: el consumo mensual el cual puede ser consultado en la factura mensual del servicio de energía, la ubicación del municipio y el estrato del inmueble.

Este subsidio se encuentra regulado en la Ley 142 de 1994, la cual indica que los usuarios residenciales de estratos 5 y 6 y los usuarios industriales y comerciales deben pagar una contribución (20%) para otorgar subsidios a los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3, sobre el consumo que cubra sus necesidades básicas (consumo de subsistencia).​

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