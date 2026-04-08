¿Cómo están contratando las empresas en Bogotá?: perfiles técnicos y baja experiencia
También reportaron dificultades en la contratación.
Bogotá D.C
La ‘Encuesta de Demanda Laboral 2025′ elaborada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico revela cómo están contratando las empresas bogotanas; los qué perfiles están buscando y cuáles son las principales oportunidades para fortalecer la empleabilidad y la formación del talento en la ciudad.
Los resultados evidencian una tendencia clara en la forma en que el sector productivo está demandando talento y es que las empresas están priorizando los perfiles técnicos y reduciendo las exigencias de experiencia laboral.
Cerca del 78% de las empresas busca personas con un año o menos de experiencia, independientemente de su tamaño, mientras que los niveles educativos requeridos varían según la estructura empresarial. Las microempresas concentran su demanda en bachilleres y técnicos, y las grandes empresas en profesionales.
Otro de los hallazgos relevantes es el avance en inclusión laboral. 7 de cada 10 empresas han contratado al menos una persona con barreras de acceso al empleo, como jóvenes, mujeres cabeza de hogar o personas mayores de 50 años. Este comportamiento evidencia una mayor apertura del tejido empresarial y plantea oportunidades para consolidar estrategias que promuevan una mayor participación de estos grupos en el mercado laboral.
Dificultades en la contratación
La medición también muestra que el 14,5% de las empresas reportó dificultades para encontrar el talento requerido principalmente por un mercado altamente competitivo, la falta certificaciones de competencias y déficit de habilidades blandas.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....