¿Cómo están contratando las empresas en Bogotá?: perfiles técnicos y baja experiencia

El comercio impulsa la generación de empleo, mientras sectores como la construcción, la industria y la agricultura muestran señales de fragilidad.

Bogotá D.C

La ‘Encuesta de Demanda Laboral 2025′ elaborada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico revela cómo están contratando las empresas bogotanas; los qué perfiles están buscando y cuáles son las principales oportunidades para fortalecer la empleabilidad y la formación del talento en la ciudad.

Los resultados evidencian una tendencia clara en la forma en que el sector productivo está demandando talento y es que las empresas están priorizando los perfiles técnicos y reduciendo las exigencias de experiencia laboral.

Cerca del 78% de las empresas busca personas con un año o menos de experiencia, independientemente de su tamaño, mientras que los niveles educativos requeridos varían según la estructura empresarial. Las microempresas concentran su demanda en bachilleres y técnicos, y las grandes empresas en profesionales.

Otro de los hallazgos relevantes es el avance en inclusión laboral. 7 de cada 10 empresas han contratado al menos una persona con barreras de acceso al empleo, como jóvenes, mujeres cabeza de hogar o personas mayores de 50 años. Este comportamiento evidencia una mayor apertura del tejido empresarial y plantea oportunidades para consolidar estrategias que promuevan una mayor participación de estos grupos en el mercado laboral.

Dificultades en la contratación

La medición también muestra que el 14,5% de las empresas reportó dificultades para encontrar el talento requerido principalmente por un mercado altamente competitivo, la falta certificaciones de competencias y déficit de habilidades blandas.