Enrique Camacho: “Parece que jugamos mejor con los equipos difíciles que con los equipos fáciles”

Luego de lo que fue derrota 2-0 ante O’Higgins, por la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, este miércoles arribó al país la delegación de Millonarios. El presidente del club, Enrique Camacho, dialogó con los medios a la llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Camacho dialogó con el programa Si Fuera Gol del canal Red +, en donde aseguró sentirse preocupado por la racha de tres partidos consecutivos que atraviesa el equipo. De igual manera, comentó que se debe trabajar la parte mental en el momento de enfrentar rivales, que en el papel, son más débiles.

“Naturalmente estamos preocupados, porque ha tenido tres partidos malos continuamente y hay que hacer las correcciones. Por eso estamos haciendo ya los ajustes del caso”, comentó el dirigente.

Sobre el técnico Fabián Bustos, dijo que se encuentra cómodo y satisfecho con la nómina de jugadores: “Él no cree que falten jugadores, cree que tiene suficiente jugadores y, además, cree que todos sus jugadores son competentes, como ha jugado en los partidos importantes. Parece que jugamos mejor con los equipos difíciles que con los equipos fáciles”.

Entretanto, recalcó que uno de los temas claves a tratar en los jugadores es la parte mental: “Hay que trabajar esa parte mental de los jugadores, porque ellos han demostrado que sí pueden jugar y pueden jugar bien, como lo han hecho en los partidos importantes y eso tiene que ser en todos los partidos”.

Finalmente, tras se interrogado por cuál campeonato darle prioridad, entre la Liga y la Copa Sudamericana, Enrique Camacho respondió sin dudarlo: “Ambos”.

Millonarios figura en la décima posición del campeonato con 21 puntos, uno menos que el octavo lugar. El domingo se medirá a Santa Fe, a las 2:00PM, por la fecha 16 del certamen.