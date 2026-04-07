🔴 O’Higgins vs Millonarios EN VIVO: Siga la transmisión del partido de Copa Sudamericana 2026

Millonarios llega motivado tras conseguir su cupo a la fase de grupos luego de vencer 3-1 a Atlético Nacional, uno de sus máximos rivales. Ahora, el equipo Embajador buscará sumar en territorio chileno, algo que no pudo hacer Deportes Tolima en la fase previa de la Libertadores. Sin embargo, el presente reciente de Millonarios genera dudas, ya que acumula dos partidos sin ganar (empató 1 y perdió 1).

Por su parte, O’Higgins estuvo muy cerca de avanzar a la fase de grupos de la Libertadores, pero terminó siendo eliminado como visitante precisamente ante Tolima. A pesar de ese golpe, el Capo de Provincia ha mostrado una rápida recuperación en el ámbito local, manteniéndose invicto en sus últimos cinco compromisos (ganó 3 y empató 2).

Además, el conjunto chileno ha demostrado un buen poder ofensivo, anotando al menos dos goles en cuatro de esos partidos recientes. Su principal tarea será mejorar en defensa, aunque jugar en casa y su buen momento reciente le permiten afrontar este debut internacional con confianza.

Esta es la designación oficial

Central: Roberto Pérez (Perú)

Línea 1: Jesús Sánchez (Perú)

Línea 2: Leonar Soto (Perú)

Emergente: Jordi Espinosa (Perú)

VAR: Diego Haro (Perú)

AVAR: Alejandro Villanueva (Perú)

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