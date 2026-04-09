Clásico Millonarios Vs. Santa Fe no contará con hinchada visitante

Millonarios y Santa Fe se enfrentan este domingo por la fecha 16 del campeonato. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Millonarios e Independiente Santa Fe se juegan gran parte de su clasificación a los playoffs del fútbol colombiano el próximo domingo, cuando se enfrenten en el clásico bogotano por la fecha 16 del certamen. El compromiso en el estadio El Campín dará inicio a las 2:00PM.

Con los cambios al calendario realizados por la Dimayor, en busca de acelerar este certamen debido al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se determinó eliminar del Todos Contra Todos la famosa fecha de clásicos.

Así las cosas, este semestre solo hay un clásico por la fase regular. En el partido bogotano, Millonarios será el que haga las veces de local en el encuentro de este domingo.

Clásico sin hinchada visitante

Luego de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá celebrada este miércoles, se determinó que el clásico Millonarios Vs. Santa Fe de este domingo no contará con el ingreso de público visitante.

La razón se debió a que el equipo azul no cuenta con el aforo suficiente en la tribuna oriental para reubicar a todos sus hinchas de la tribuna lateral sur, costado donde se ubica la barra Blue Rain. Vale la pena recordar que el equipo bogotano vendió cerca de 28 mil abonos para la Liga 2026-I.

Al no poder reubicar a los hinchas de esta barra, no cuenta con la tribuna sur disponible para que se ubiquen los aficionados de la Guardia Albirroja Sur, barra brava de Independiente Santa Fe.

Con esta decisión tomada en la Comisión Local, se rompe con una tradición de los últimos años en el clásico bogotano, donde sin importar cual de los dos equipos fuera local, siempre había presencia de hinchada visitante.