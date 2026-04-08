Jonathan Risueño pide a Andrey Estupiñán para la Selección: “Es el mejor jugador que he entrenado”

El español Jonathan Risueño, director técnico del Deportivo Pasto, volvió a dar de qué hablar con sus declaraciones, luego de pedir al delantero Andrey Estupiñán para la Selección Colombia.

Al ser interrogado, en charla con Germán Paz, directamente por Estupiñán, goleador del presente campeonato, Risueño aseguró que le causa sorpresa que ni siquiera sea tenido en cuenta y añadió que es el mejor jugador que ha dirigido.

“Andrey está para jugar en la Selección, pero ya lo digo yo de que seguro. Es el mejor jugador que he entrenado, tiene unas cualidades interesantes, es el goleador del fútbol profesional colombiano, me extraña que el máximo goleador del fútbol profesional colombiano no salga en las quinielas para ir a la Selección”, comentó inicialmente.

El español agregó: “Yo creo que en cada país, el máximo goleador de cada país, he visto muy pocos casos que el máximo goleador de cada país no está en la Selección. Yo creo que ahí ya se dice todo.

Y concluyó, destacando sobre el atacante de 31 años: “Un gran jugador, una gran persona y un futbolista que tiene mucho gol, mucha calidad, que entiende el juego. El debate sería que el máximo goleador de un país no vaya a su Selección”.

Estupiñán es el goleador de la Liga 2026-I con 10 anotaciones, uno más que Alfredo Morelos (Nacional), Yeison Guzmán (América), Dayro Moreno (Once Caldas) y Jorge Rivaldo (Águilas Doradas).