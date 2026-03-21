Este es el calendario de Millonarios para afrontar los partidos de Copa Sudamericana

Millonarios ya tiene definido su calendario para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Luego del sorteo realizado el pasado martes 19 de marzo a las 6:00 p.m. (hora Colombia), este miércoles se dieron a conocer oficialmente las fechas y horarios de los seis compromisos que disputará el equipo embajador en el certamen continental.

El conjunto Azul iniciará su camino el próximo 7 de abril a las 7:00 p.m. en condición de visitante frente a O’Higgins, en territorio chileno. Una semana más tarde, el 14 de abril a las 9:00 p.m., Millonarios debutará como local en Bogotá cuando reciba a Boston River, en un duelo clave para empezar a marcar diferencia en casa.

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En la tercera jornada, el equipo dirigido por Fabián Bustos tendrá uno de sus mayores retos al enfrentarse a São Paulo el 28 de abril a las 7:30 p.m., también en condición de local. Este partido podría ser determinante en la lucha por el liderato del grupo.

Para la segunda vuelta, Millonarios visitará a Boston River el 7 de mayo a las 5:00 p.m., en un compromiso donde sumar puntos será fundamental para sus aspiraciones. Posteriormente, viajará a Brasil para medirse ante São Paulo el 19 de mayo a las 7:30 p.m., en uno de los partidos más exigentes de toda la fase.

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El cierre de la fase de grupos será el 26 de mayo a las 5:00 p.m. en el estadio El Campín, cuando reciba nuevamente a O’Higgins, en un duelo que podría definir su clasificación a la siguiente ronda.

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