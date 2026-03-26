Listo los abonos de Millonarios para la Copa Sudamericana: ¿cuánto valen?

Millonarios anuncia el proceso de abonos para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, el cual incluirá exclusivamente los tres partidos que el equipo Embajador dispute como local en esta instancia (Fase de grupos). No estarán contemplados encuentros de fases posteriores ni de otras competiciones.

El club confirmó que los abonados de la fase regular del todos contra todos de la Liga Colombiana 2026-1 serán considerados como abonados antiguos, quienes tendrán prioridad para renovar su cupo, conservando la misma cantidad de abonos, así como su localidad y silla.

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Este grupo contará con un plazo desde el miércoles 25 de marzo hasta el jueves 9 de abril de 2026 al mediodía para asegurar su lugar. Durante este periodo, el precio del abono se mantendrá. Sin embargo, una vez finalizado este plazo, aquellos que no hayan renovado perderán la garantía de su ubicación, aunque podrán adquirir nuevamente su abono sujeto a disponibilidad.

El proceso de renovación se realizará a través del correo electrónico registrado en la plataforma oficial, donde cada abonado recibirá un enlace personalizado para reservar sus sillas y completar el pago. Las entradas adquiridas se verán reflejadas posteriormente en el sistema QUENTRO.

A partir del jueves 9 de abril a las 2:00 p.m., las sillas no renovadas serán liberadas y puestas a disposición del público general como abonos nuevos. La venta estará habilitada hasta el día del primer partido en condición de local, programado para el 15 de abril, cuando Millonarios reciba a Boston River.

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De esta manera, Millonarios organiza la logística para su participación internacional, priorizando a sus abonados antiguos y garantizando el acompañamiento de su hinchada en El Campín.

¿Cuánto valen los abonos de Millonarios para Copa Sudamericana?