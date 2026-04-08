Falcao: “El balance es negativo, nos vamos con un sabor amargo”

Millonarios perdió en su debut en la Copa Sudamericana en Rancagua. Su rival fue O’Higgins y el equipo bogotano no pudo contrarrestar el fútbol presentado por su rival y cayó en el estadio El Teniente con un marcador de 2-0.

Los dirigidos por Fabián Bustos fueron autocríticos tras el encuentro. Falcao García, que entró al minuto 70 por Leonardo Castro, habló de lo que pasó con el equipo durante el compromiso y dio algunas de las causas por la que Millos no pudo obtener los tres puntos.

Aunque el delantero tuvo poco tiempo para poder hacer algo en favor de su equipo, sí analizó lo que le falta y lo que espera conseguir en los próximos compromisos del equipo tanto en la Liga colombiana como en el torneo continental.

¿Qué pasó con Millonarios en los últimos partidos?: “Es difícil dar una razón después de un partido tan bueno que se jugó en Manizales, son rachas que a veces se pasan dentro de un campeonato. Creo que hay que reaccionar, tener autocrítica y mejorar, porque son cosas corregibles y son cosas que ya lo sabíamos y que pasen en un partido no podemos permitirlo. Hay que levantar la cabeza y trabajar”.

Autocrítica: “El balance es negativo, nos vamos con una derrota con un sabor amargo por el desarrollo del juego y ahora tenemos que mejorar, corregir urgentemente los errores e interpretar mejor los partidos, el domingo tenemos un duelo que es vital para nosotros en la Liga, luego entre semana, en casa, tenemos que ganar los tres puntos en Sudamericana”.

Partido ante Santa Fe: “Se vienen cuatro finales, tenemos que enfrentar los partidos de esa manera porque es la realidad, estamos fuera de los ocho en este momento”.

¿Qué le falta a Millonarios?: “Siempre son difíciles estos arranques, pueden pasar, pero hay cosas en el desarrollo del juego que tenemos que mejorar, desde la disposición para ciertas cosas que ya sabíamos que iban a pasar”.

El siguiente partido de Millonarios en la Sudamericana será ante Boston River (que perdió ante Sao Paulo) en el estadio El Campín el próximo miércoles 15 de abril a las 9:00 p.m. Por Liga, el siguiente encuentro es ante Independiente Santa Fe el domingo 12 en el clásico capitalino.