Ejército Nacional publicó los nombres de los uniformados que murieron en accidente aéreo de la FAC

Accidente aéreo de avión hércules de la FAC. Fotos: captura de pantalla videos suministrados

Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron nuevos detalles del accidente del avión Hércules C-130, matrícula FAC 1016, ocurrido el 23 de marzo en inmediaciones de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Según el comunicado oficial, en la aeronave viajaban 126 personas:

11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

113 militares del Ejército Nacional.

2miembros de la Policía Nacional.

El siniestro dejó un saldo de 69 fallecidos y 57 heridos, en uno de los hechos más trágicos recientes para la Fuerza Pública.

Los uniformados heridos fueron evacuados de manera inmediata y trasladados a distintos centros asistenciales del país, entre ellos el Hospital Militar Central en Bogotá y clínicas en Florencia, Caquetá, donde reciben atención médica especializada.

De acuerdo con el documento, se desplegó un operativo para garantizar su atención, mientras se avanza en los procedimientos para estabilizar su estado de salud y acompañar su recuperación.

En el mismo comunicado, las autoridades dieron a conocer la identidad de los militares fallecidos, pertenecientes en su mayoría al Ejército Nacional, así como integrantes de la Fuerza Aeroespacial y la Policía.

Asimismo, indicaron que, en coordinación con Medicina Legal, se realizan los actos urgentes para la plena identificación de las víctimas y los trámites correspondientes en Bogotá.

“Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación”, afirmó la institución.

Ejército Nacional:

Carlos Andrés Tabaco Franco; Jairo Andrés Rincón Machado; Jhon Jairo Acuña Cruz; Yeerson Fabián Otavo Yaima; Wilmer Olegario Petevi Pontoja; Jonatan Moreno Baena; José Yefer Moreno Viveros; Janier Andrés Navarro Rangel; Juan Camilo Ovallos Lozano; Santiago Andrés Arias Pérez; Cristian Camilo Baza Tordecilla; Julián David Céspedes Arias; Juan Sebastián Chaverra Romaña; Jesús Enrique Chiquillo Miranda; Cristian Camilo Contreras Astroza; Jhon Fader Cruz Vargas; Luis Eduardo González Hernández; José Marco Mendoza Caicedo; Jorge Luis Morales Rumbo; Jarvi Dabián Morán Viteri; Andrés Javier Moreno Chávez; Edier Enrique Obando Renjifo; Wilson Daniel Otavo Tique; José Alfredo Pérez Ramírez; Alejandro José Ramírez Mejía; Jaider Alexis Solís Torres; Arley Camilo Tordecilla Warnes; Romer Vargas Silva; Hugo Mario Varón Reyes; Willian Andrés Vélez Ortiz; Camilo Andrés Argel Villadiego; Daniel Esteban Arias Pérez; Luis Eduardo Blanco Hernández; Yeiner Cabrera Bustos; Leandro Díaz Reyes; Eyder Yobany Dizu Morano; Brayan Espejo Díaz; Carlos Andrés Giraldo Beltrán; Rafael Santo Guerra Almeida; Jesús Eduardo Hernández Hernández; Mateo Herrera López; Brandon Leonel Jiménez Clavijo; Jhon Jairo Libreros Tarapuez; Luis Antonio López Orozco; José Esteban Marino Saavedra; Marco Tulio Martínez Varón; Jeison Mena Hurtado; Ederxander Morales Torres; Anderson Steven Moreano Cantícus; Fabián Andrés Moreno Rodríguez; Jesús Antonio Narváez Vargas; Luis Andrés Noreña Andica; Giovanny Ocampo Tenorio; Benjamín Esteban Pérez Torres; Urbano Junior Pertuz Martínez; Juan Ernesto Quintero Aquite; Arnulfo Montanches Giraldo; Óscar Favián Romero Silva; Deimer Alexis Muñoz Cerón; Jesús Alejandro González; Kalet David Julio Severiche.

Fuerza Aeroespacial Colombiana:

Juan Pablo Amador Pinilla; Jaime Alexander Fernández Camargo; Natalia Rojas Velandia; Julián David González Herrera; Javier Fernando Méndez Torres; Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

Policía Nacional:

Ariel Leonardo Villota Guevara; Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez.