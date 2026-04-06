Autoridades entregan balance positivo de la Semana Santa en Pereira

Pereira

Tras la finalización de la Semana Santa, las autoridades en Pereira destacaron un balance favorable en materia de seguridad y convivencia ciudadana, gracias al despliegue de un amplio dispositivo que permitió atender la alta afluencia de visitantes y feligreses durante estos días.

Más de 1.500 uniformados de la Policía Metropolitana estuvieron distribuidos estratégicamente en Pereira, Dosquebradas y el municipio de La Virginia, priorizando la vigilancia en sitios turísticos, templos religiosos y corredores viales del área metropolitana.

De acuerdo con el reporte oficial, cerca de 150 mil turistas llegaron a la capital risaraldense durante esta temporada, lo que se tradujo en una importante dinámica económica y una masiva participación en actividades religiosas y turísticas.

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El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, confirmó que también hubo reducción en los accidentes de tránsito, así como resultados operativos relevantes, entre ellos la captura de más de personas por diferentes delitos.

“Se capturaron más de 30 personas por diferentes delitos, atendimos seis mil llamadas a nuestro 123 por diferentes motivos, riñas, comportamientos contrarios a la convivencia, algunos escenarios inadecuados frente al ruido y otras cosas que se atendieron de manera oportuna por parte de su Policía”, afirmó el coronel Ochoa.

El comportamiento ciudadano fue calificado como positivo en general, permitiendo que las diferentes actividades programadas se desarrollaran con normalidad y sin hechos que alteraran el orden público.

Desde la Policía se reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de seguridad en el territorio, destacando el trabajo articulado con las demás instituciones y el apoyo de la ciudadanía para lograr una Semana Santa tranquila en el área metropolitana de Pereira.

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