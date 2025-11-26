Anuncian apertura de licitación para culminar la primera fase de la avenida Los Colibríes en Pereira

Pereira

La inversión proyectada asciende a $41.063 millones, con los que se busca recuperar y poner en funcionamiento un corredor vial clave para el desarrollo urbano de Pereira.

La Avenida Los Colibríes es considerada una de las obras viales más importantes para la ciudad en las últimas décadas, pero permanece inconclusa desde hace casi dos años debido a múltiples dificultades asociadas con la no entrega del proyecto, situación que dio origen a una investigación por presuntos hechos de corrupción y con un posible detrimento patrimonial cercano a los $17.000 millones, caso que involucra al exalcalde de Pereira Carlos Maya, al exsecretario de Infraestructura Milton Hurtado y cuatro personas más entre contratistas e interventores.

Lea también: Proceso penal en contra del exalcalde de Pereira, Carlos Maya, se reactivará el próximo año

Pese a este contexto, la actual administración del alcalde Mauricio Salazar, anunció que iniciarán un nuevo proceso de licitación con el objetivo de dar cumplimiento a la ejecución de esta obra.

La secretaria de Infraestructura de Pereira, Diana Osorio, explicó cómo será este nuevo proceso.

“Publicamos todo el proceso de licitación para la rehabilitación de este corredor vial Colibríes y es así como tenemos un proceso que durará 14 meses, dando cumplimiento a la obra que nos permitirá acompañar este ejercicio de ejecución”, afirmó Osorio.

El contrato tendrá una duración máxima de 14 meses desde la firma del acta de inicio y estará dividido en tres fases:

La primera fase será de preparación durante tres meses destinada a la revisión y ajuste de diseños y a la formulación de planes ambiental, social y de tránsito.

La segunda fase consta de la ejecución de nueve meses dedicada a la construcción .

. Y la fase final de entrega que será por un periodo de dos meses, donde se realizará la revisión y aprobación técnica por parte de la interventoría y la entidad responsable.

El cronograma estimado contempla la firma del contrato para febrero de 2026, el inicio de actividades en marzo de 2026 y la entrega de la obra en junio de 2027, fecha en la que se espera culminar una intervención que permitirá mejorar significativamente la conectividad de la zona y optimizar los tiempos de desplazamiento.

La puesta en marcha de esta licitación representa un paso decisivo para recuperar la confianza ciudadana, superar un capítulo marcado por la parálisis y las investigaciones judiciales, y garantizar que Pereira avance en infraestructura vial con transparencia.

Le puede interesar: Por presunto caso de corrupción, Fiscalía imputó dos delitos a exalcalde de Dosquebradas Diego Ramos