“Si es necesario, decretamos una nueva emergencia económica”: Petro sobre altas tasas de interés

Alocución presidencial del presidente Gustavo Petro, donde se refirió a la reciente decisión del Banco de la República. Foto: Presidencia de la República

En una reciente alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión del Banco de la República de aumentar las tasas de interés en 100 puntos básicos (11,25%). El mandatario anunció una serie de medidas para contrarrestar sus efectos y estimular la economía colombiana.

En su intervención, el presidente Petro contextualizó la situación económica, explicando que el alza inflacionaria entre 2021 y 2023 fue impulsada por factores externos como la crisis logística post-COVID-19 y la guerra en Ucrania, eventos que provocaron un aumento global en los alimentos.

Destacó que bajo su administración, la inflación de alimentos ha experimentado una reducción, pasando del 23% a un rango de 1-2%, lo que ha influido positivamente en la inflación general. Sin embargo, advirtió sobre nuevos factores internacionales y climáticos que ejercen presión sobre el precio de los alimentos.

“Aumento de la tasa de interés eleva el costo de la deuda y reduce recursos para programas sociales”

El jefe de Estado cuestionó la decisión del Banco de la República, señalando que, a diferencia del gobierno anterior, en su administración, la tasa de interés ha superado la inflación, elevando el interés real. Añadió que mantener las tasas de interés altas impactaría la proyección de crecimiento, que se estima pasaría del 2,9% al 2,6%.

Aseguró que el aumento de dos puntos en la tasa de interés real está frenando casi por completo la vivienda nueva, al encarecer el crédito y afectar la construcción.

Con el propósito de revitalizar la economía, Petro confirmó que su gobierno adoptará una serie de medidas. Entre las nuevas acciones, el presidente detalló subsidios para fertilizantes y la oferta de créditos con tasas compensadas. Esto para incentivar el sector agropecuario y apoyar a las pymes. Asimismo, se contemplan alivios financieros y otras iniciativas.

Una de las medidas será el freno a la exportación de cárnicos, enmarcada dentro de las estrategias para mitigar las implicaciones del incremento en las tasas de interés. El mandatario argumentó que Colombia no tiene excedentes suficientes y que vender carne al exterior ha elevado los precios internos, “afectando la inflación y el bolsillo de las familias”.

¿Nueva emergencia económica?

En medio de la alocución, el presidente Petro lanzó una advertencia. Manifestó que “la crisis económica no la pagarán los más pobres” y destacó que las mujeres de menores ingresos han sido las principales beneficiarias de las ayudas del Gobierno, logrando un aumento histórico en sus ingresos.

Advirtió que las altas tasas de interés encarecen la deuda, afectando el crecimiento económico, por lo que “si es necesario, decretamos una nueva emergencia económica”.

Por último, mencionó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En este contexto, reiteró la neutralidad de Colombia y abogó por una negociación sin amenazas. Alertó que un aumento del precio del petróleo por encima de los 100 dólares afectaría la estrategia de sustituir la economía petrolera por la agricultura y la industria. Además, enfatizó que la guerra y la crisis climática están ejerciendo presión sobre los precios de alimentos y fertilizantes.