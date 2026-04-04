Presidente Petro reaviva choque con el Banco de la República y desata nueva polémica

El presidente Gustavo Petro volvió a enfrentarse a la Junta Directiva del Banco de la República, asegurando que perdió su independencia y tomó una decisión equivocada al subir las tasas de interés al 11,25%.

Y arremetió en contra, con un largo mensaje que publicó en sus redes sociales: “Lo que hizo la mayoría de la junta del Banco de la República es un acto electoral y no científico”. Incluso, señaló que la junta no es independiente, pues de ella hace parte la hija de la exministra Alicia Arango.

Desde el mundo político hubo varias reacciones a ese mensaje, reavivando el debate sobre las tasas de interés y sobre la ruptura entre el Gobierno Nacional y la Junta del Banco de la República.

Al respecto, el candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró: “Después de leer esta alucinante declaración de guerra, está muy claro por que hay que acabar con esta polarización enfermiza que nos lleva directo a una hecatombe”.

Y el exministro Alejandro Gaviria, quien se ha acercado a la campaña de Paloma Valencia, agregó: “El presidente Petro cuestiona la independencia del Banco de la República y menciona de nuevo la Constituyente. La próxima elección se parece cada vez más a un plebiscito sobre la Constitución del 91, la independencia del Banco y la estabilidad económica”.

Finalmente, el jefe de Estado volvió a referirse al tema, y aseguró que las dificultades económicas no se deben a su decisiones, sino a las del Congreso.

“Quien encareció la deuda pública de Colombia fue, antes que nada, el derribo de las políticas propuestas por mi gobierno para estabilizar la deuda y hacerla sostenible”, dijo, haciendo referencia al archivo en el Congreso, dos veces, de sus reformas tributarias.

El mandatario aseguró: “El hundimiento del proyecto de ley de financiamiento del estado por Efraín Cepeda y su banda (...) El hundimiento por segunda vez del proyecto de financiamiento del estado hecho por Efraín Cepeda y su banda y con ayuda de Angélica Lozano, allá los ciudadanos que votaron por estás personas, porque ayudaron a tirarse la estabilidad presupuestal”.