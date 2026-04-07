Trump suspende por dos semanas ataques contra Irán: negociarán apertura del estrecho de Ormuz

En el día 39 de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, el presidente Donald Trump decidió suspender por dos semanas los bombardeos y ataques sobre la República Islámica.

Donald Trump explicó que toma esta decisión aceptando los llamados hechos por Shehbaz Sharif (Primer Ministro de Pakistán) y Asim Munir (Jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán), quienes han mediado los acercamientos entre Washington y Teherán.

El mandatario estadounidense adelantó que la medida establece un alto al fuego bilateral y que durante los siguientes 14 días se negociará la apertura “completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz”.

Plan de paz en el horizonte

Trump indicó que cedió a los llamados de pausa en los ataques teniendo en cuenta que ya cumplieron y superaron “todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la paz”.

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Según el presidente estadounidense, el Acuerdo Definitivo de Paz incluye inicialmente a Irán pero luego llevará la paz a todo Oriente Medio.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores” y se espera que en las próximas dos semanas se concrete el acuerdo.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, cierra la publicación de Trump.

Llamados a destituir a Trump

Exaliados presidente estadounidense pidieron la salida de Donald Trump del cargo al considerar que no es apto para continuar ejerciendo la presidencia ante las amenazas de acabar “con toda una civilización”.

“¡La 25 Enmienda! No ha caído ni una sola bomba sobre EE.UU. No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura”, escribió en la red social X la excongresista republicana Marjorie Taylor-Greene, haciendo alusión a la enmienda de la Constitución estadounidense que permite la destitución de un presidente por incapacidad para ejercer sus funciones.

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Otro exseguidor del mandatario, el polémico comentarista Alex Jones, también mencionó la necesidad de aplicar la Enmienda 25 sobre el presidente.

Jones, uno de los teóricos de la conspiración más conocidos y fundador de la plataforma Infowars, preguntó en su podcast al abogado Robert Barnes: “¿Cómo aplicamos la Vigesimoquinta Enmienda contra él (Trump)?”.

“El problema es que se requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara (de Representantes, la Cámara Baja nacional); es necesario que esos dos tercios actúen contra Trump”, respondió Barnes, quien admitió que este procedimiento es más complicado que un juicio político o ‘impeachment’.

Se suman los demócratas

La representante demócrata por Minnesota, Ilham Omar, conocida detractora de Trump, reaccionó a las declaraciones de Trump diciendo que “esto es inaceptable” y pidió: “Invoquen la Enmienda 25. Juicio político. Destitución. Este lunático desquiciado debe ser destituido de su cargo”.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, anunció que su bancada impulsará una nueva votación sobre una resolución destinada a limitar el uso de la fuerza militar en Irán. “Solo necesitamos uno o dos republicanos adicionales, y creo que estamos en camino de lograrlo”, afirmó.

Se sumó Alexandria Ocasio-Cortez resaltando que las declaraciones de Trump “constituyen una amenaza de genocidio y justifica su destitución. Las facultades mentales del presidente se están deteriorando y no se puede confiar en él.A todos los miembros de la cadena de mando del Presidente: Tienen el deber de negarse a cumplir órdenes ilegales. Eso incluye llevar a cabo esta amenaza”.

¿Cómo seriá el proceso?

La cuarta sección de esta Enmienda, aprobada en 1967, establece un mecanismo por el cual el vicepresidente, junto a la mayoría de los titulares del Gabinete, puede declarar que el presidente se encuentra “incapacitado para ejercer las atribuciones y deberes de su cargo”.

Esta declaración debe ser confirmada posteriormente por dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

Preguntado este lunes por las críticas sobre su estado de salud mental en el transcurso de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán, Trump negó haber escuchado algo al respecto.