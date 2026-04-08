EN VIVO Alocución presidencial de Gustavo Petro sobre el Banco de la República y tasas de interés

El presidente Gustavo Petro dirige una alocución presidencial este martes, 7 de abril, con un balance de la economía colombiana tras las recientes tensiones con el Banco de la República. Esto ocurre después de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retirara de la Junta Directiva tras un enfrentamiento sobre la tasa de interés. Esta aumentó el pasado martes 31 de marzo en 100 puntos básicos (11,25%).

El nuevo incremento se da en medio de una inflación que sigue lejos de la meta, la cual es llegar a un porcentaje de 3%, según Leonardo Villar Gómez, gerente del Banco de la República. Durante la rueda de prensa se advirtió que las expectativas de inflación para 2026 han subido por factores como el incremento del salario mínimo, el gasto público y presiones internacionales sobre alimentos y energía.

Durante la alocución, el mandatario explica las medidas del Gobierno para contrarrestar el incremento en la tasa de interés del Banco de la República. Señaló que habrá subsidios para fertilizantes, créditos con tasas compensadas para incentivar el sector agropecuario y la pequeña y mediana empresa, alivios financieros, entre otros.

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