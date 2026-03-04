Ideam alerta del inicio de temporada de más lluvias en Colombia: así está el pronóstico por regiones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió este miércoles, 4 de marzo, un informe con el que alerta del inicio de la temporada de más lluvias en Colombia.

Aunque en el país se vienen presentando diversos aguaceros en diferentes departamentos, generando grandes afectaciones y crisis por inundaciones, como en Córdoba, el Ideam asegura que desde marzo inicia la primera temporada de intensas lluvias.

“Inicia la primera temporada de más lluvias en Colombia: se mantiene la vigilancia por la continuidad de las precipitaciones en varias regiones del país”, indican.

Asimismo, advierten que las precipitaciones que se han presentado en los primeros meses del año han llevado a que suban los niveles de humedad en suelos y cuencas, algo que puede mantenerse con la temporada de lluvias.

“Las precipitaciones registradas en enero y febrero han generado condiciones de humedad elevada en suelos y cuencas, lo que puede favorecer respuestas más rápidas de ríos y quebradas ante nuevos episodios de lluvia”, mencionan.

Pronóstico de regiones en riesgo por lluvias

Como lo destaca el Ideam, las regiones que se verán más afectadas en la primera temporada de más lluvias son la Andina, la Pacífica y la Caribe. A pesar de eso, destacan que estas precipitaciones han ayudado a mantener los ambientes húmedos, principalmente los que se ubican en sectores andinos, pacíficos y en el piedemonte.

Recomendaciones del Ideam para la temporada de lluvias

Piden a las autoridades territoriales y los organismos de gestión del riesgo mantenerse alerta e informados acerca de la evolución de las lluvias en este periodo, además de la vigilancia al comportamiento de los ríos.

