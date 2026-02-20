EPM aclaró las razones por las que no se acoge a la nueva fórmula para fijar los precios de energía

Medellín

Por medio de un comunicado, Empresas Públicas de Medellín aclaró la manera como hoy esta entidad asume los precios de la energía en bolsa para los lugares donde tiene prestación del servicio.

EPM indicó que en la actual vigencia, el precio de la energía en bolsa ha tenido un registro de niveles cercanos a los mínimos históricos, “por lo cual la fórmula propuesta por el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) no tiene efecto en este momento, pues hoy el precio de energía está alrededor de 100 $/kWh y este mecanismo se activa si el precio sube de 327 $/kWh”, explicó la entidad a través de un comunicado.

Agregó que la fórmula que presentan tanto el gobierno como la CREG plantea que el precio de referencia para entregar las obligaciones de energía firme de las plantas renovables y a carbón sería de 327 pesos por kilovatio hora y no el precio de escasez que se da cuando hay fenómeno del Niño.

¿Qué tipo de generación de energía se impacta con la medida?

Eso aplica para todas las tecnologías, incluyendo gas importado y combustible líquido.

Aclaró EPM que “esta situación hace que se produzcan penalizaciones económicas para las plantas con precio de referencia de 327 $/kWh”.

Dijo además que las penalizaciones desincentivan la inversión en nuevos proyectos de generación de energía, por el mayor riesgo sobre los ingresos esperados, lo cual repercute en un riesgo de desabastecimiento cuando se tengan situaciones críticas en hidrología.

¿Por qué EPM no se acoge a la nueva fórmula?

Empresas Públicas de Medellín indicó que no se acogió a esta fórmula planteada por el gobierno, porque “la obligaba a ir en contra del planeamiento energético del sistema, que permite manejar los embalses para que no se apague el país cuando llegue el fenómeno de El Niño”.

Esta información la suministró esta empresa prestadora de servicios públicos, debido a que la CREG publicó para comentarios el proyecto de Resolución 701 118, el cual se está analizando.

Concluyó EPM que tomarán la decisión más responsable para la compañía y también para la confiabilidad energética del país.