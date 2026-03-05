IDEAM alerta efectos del fenómeno de El Niño Costero en Colombia: regiones con incremento de lluvias

Recientemente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) alertó sobre la posible influencia del fenómeno conocido como “El Niño Costero” en Colombia. La vigilancia de las autoridades se centra especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño, donde se podrían registrar incrementos graduales en las precipitaciones si las condiciones actuales se mantienen.

Lea también: Ideam alerta del inicio de temporada de más lluvias en Colombia: así está el pronóstico por regiones

Regiones con posibles efectos de “El Niño Costero”

Según el IDEAM, la posible influencia de “El Niño Costero” sobre Colombia permanece en constante monitoreo. Este fenómeno de carácter regional, afecta principalmente la zona costera del Pacífico sudamericano, con especial impacto en Perú y Ecuador. Sin embargo, sus efectos pueden generar impactos indirectos en Colombia, particularmente en la región suroeste del país.

El Niño Costero se distingue por ser una manifestación regional del evento climático global “El Niño”. Se caracteriza por el comportamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial cercano a la costa. A diferencia del Niño clásico, sus efectos se concentran en áreas costeras, en este caso en Cauca y Nariño, y no necesariamente se extienden a todo el territorio nacional.

El IDEAM señaló que los servicios meteorológicos de Perú y Ecuador ya han emitido alertas relacionadas con este fenómeno. De mantenerse las condiciones actuales, se prevé que durante los próximos meses se registre un incremento gradual de las lluvias en el suroeste del país.

La llegada de “El Niño” a Colombia

En cuanto a las condiciones de ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), el IDEAM informó que, de acuerdo con los boletines recientes emitidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Centro de Predicción Climática de la NOAA, la probabilidad de que se instauren condiciones neutrales respecto al ENOS es del 60% para el período de febrero a mayo, que corresponde al principio de verano del hemisferio norte.

Para Colombia, la entrada en una fase de neutralidad en el ENOS significa que este fenómeno tendrá menos efectos en la precipitación y la temperatura en los próximos meses. En consecuencia, el comportamiento atmosférico dependerá más de los patrones habituales de la temporada.

No obstante, el IDEAM también ha indicado que la probabilidad de que se configure un episodio de “El Niño” aumenta gradualmente. Se estima un 30 % entre abril y junio, y un 40 % entre mayo y julio. Vale destacar que, para esta fecha del año, la fiabilidad de los pronósticos es menor por la “barrera de predictibilidad de la primavera” del hemisferio norte, la cual impacta la predicción de las señales del ENOS.

Finalmente, el IDEAM anunció que seguirá en vigilancia permanente de las condiciones oceano-atmosféricas y del cumplimiento de los criterios de persistencia establecidos para la declaratoria oficial en Colombia. Reiteró la importancia de que las autoridades y la población estén alertas a las recomendaciones que se emitan, especialmente enlas zonas afectadas.

Primera temporada de lluvias 2026

La entidad confirmó este 4 de marzo, que las regiones que se verán más afectadas en la primera temporada de más lluvias son la Andina, la Pacífica y la Caribe. A pesar de eso, destacan que estas precipitaciones han ayudado a mantener los ambientes húmedos, principalmente los que se ubican en sectores andinos, pacíficos y en el piedemonte.