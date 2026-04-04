Alertan por altas temperaturas en Montería: la ciudad ha alcanzado una sensación térmica de 39°C

Alertan por las altas temperaturas en Montería: ha alcanzado una sensación térmica de 39°C. Foto: prensa CVS.

Montería

Después del intenso periodo de lluvias atípicas que enfrentó la capital cordobesa por cuenta de un frente frío que dejó graves inundaciones en la ciudad el pasado mes de febrero, las autoridades hoy alertan por las altas temperaturas que se registran en esta sección del país y que la ubican por encima de zonas como Sincelejo y Riohacha.

De acuerdo con el Ideam, Montería ha enfrentado sensaciones térmicas que alcanzan los 39 grados centígrados, pese al inicio de la primera temporada de lluvias del año 2026.

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“Hemos pasado a una alta humedad, eso se debe a la transición entre ese periodo seco y las nuevas lluvias que se van a presentar en la primera temporada del año. Esto ha llevado a que los ríos disminuyan sus caudales”, expresó el subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS).

Asimismo, advirtió que “se está monitoreando lo que posiblemente se constituya como un fenómeno de El Niño; es decir, de tiempos más secos a partir del mes de junio”.

Según los pronósticos, en Montería se tienen previstas condiciones secas, lo cual mantendría las altas temperaturas, especialmente en horas de la noche.