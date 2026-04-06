Ocho municipios de Boyacá enfrentan desabastecimiento de agua antes de posible sequía

Mientras algunos municipios de Boyacá enfrentan desabastecimiento de agua por sequías prolongadas, otros se preparan para posibles desastres causados por lluvias intensas ante la inminente llegada del fenómeno de La Niña.

Mientras el país se prepa para la posible llegada del fenómeno de El Niño, varias comunidades en Boyacá ya enfrentan una crisis silenciosa. La falta de agua potable.

Al menos ocho municipios reportan desabastecimiento, obligando a las autoridades a implementar medidas de emergencia como el suministro mediante carrotanques.

El director de Gestión del Riesgo, Julián Hernández, confirmó que municipios como Motavita, Moniquirá, Sora y Sogamoso presentan afectaciones tanto por sequía como por fallas estructurales en sus sistemas de acueducto. «...Motavita siempre ha tenido afectación por desabastecimiento, pero ahora se ha acrecentado...», explicó, evidenciando que el problema no es coyuntural sino histórico.

En otros casos, como Moniquirá, la crisis no proviene directamente de la escasez hídrica sino de daños en la infraestructura. «...Fue una afectación directa a la red de acueducto en tres sectores...», indicó Hernández, lo que dejó a varias familias sin acceso al servicio básico. Esta combinación de factores revela debilidades tanto ambientales como institucionales.

Hasta el momento, la Gobernación ha distribuido más de 125 mil litros de agua potable, una cifra que evidencia la magnitud de la emergencia, pero también la precariedad de las soluciones. El uso de carrotanques, aunque necesario, no resuelve el problema de fondo: la falta de inversión sostenida en sistemas de abastecimiento resilientes frente a escenarios climáticos extremos.