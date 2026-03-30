A la cárcel mujer que habría quemado las manos de su hija de 4 años como castigo

Pereira

Un caso de violencia contra menores genera indignación en Pereira, luego de que una mujer fuera enviada a prisión señalada de agredir brutalmente a su hija de tan solo 4 años.

Los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2025 en el corregimiento de Caimalito, donde, según la investigación, la mujer habría provocado quemaduras de primer y segundo grado en las manos de la menor, como forma de castigo por coger unos billetes.

Lea también: Más de mil policías custodian Semana Santa en los 14 municipios de Risaralda

La niña tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica, mientras el caso encendía las alarmas de las autoridades por la gravedad de las lesiones.

Tras conocerse la situación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activó de inmediato la ruta de protección para garantizar el restablecimiento de los derechos de la menor.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Oscar Ochoa, la mujer fue capturada en un operativo conjunto entre la Policía y el CTI de la Fiscalía, y posteriormente un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

“Hemos hecho justicia a partir de un caso de violencia intrafamiliar contra una menor de escasos cuatro años. Capturamos a una persona en el sector de Caimalito, estaba sindicada de violencia intrafamiliar a su propia hija, en hechos ocurridos el 31 de diciembre, donde la menor al parecer se había apropiado de un billete y esta persona de castigo le quema sus manitos en una estufa, lo que le generó quemaduras de primero y segundo grado.”

Le puede interesar: Capturan a alias ‘Cachetes’, presunto coordinador de sicariato de La Cordillera en Pereira

Este caso vuelve a poner en evidencia la violencia que se vive en algunos hogares y la urgencia de denunciar a tiempo cualquier tipo de maltrato infantil.