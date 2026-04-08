Fiscalía General terminó dándonos la razón: gobernador Rendón, tras suspensión de órdenes de captura

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Renedón, celebró la decisión de la fiscal general, Adriana Camargo, que revocó la suspensión de las órdenes de captura a 16 cabecillas de las bandas delincuenciales que están en diálogo de paz con el Gobierno Nacional.

El mandatario manifestó que la funcionaria le dio la razón a la queja que habían hecho sobre esta medida que fue demanda ante el Consejo de Estado. Además, cuestionó que la fiscal no haya consultado que los cabecillas ya habían sido condenados.

“Eso no es un juego ni una tarea escolar; aquí está en juego la vida de los ciudadanos, víctimas de extorsión, amenazas y violencia por parte de esas estructuras criminales. ¿Dónde está el rigor de la Fiscalía? ¿O acaso el gobierno Petro les metió gato por liebre y lo logró? En menos de 24 horas, la fiscalía terminó dándonos la razón. Dejar en libertad criminales condenados vulnera la constitución, la ley y la separación de poderes, y representa un irrespeto a los jueces.