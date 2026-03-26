Estudio advierte la expansión del crimen organizado y las rentas ilegales en el Suroeste antioqueño

Antioquia

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), en alianza con el centro de investigación ​​​Fundación Konrad-Adenauer Stiftung, de origen alemán, advirtió la expansión del crimen organizado en el suroeste antioqueño, impulsada por el control territorial y la disputa de rentas ilegales.

El informe revela que la subregión pasó de concentrar el 2,93 % de los homicidios de Antioquia en 2010 al 18,63 % en 2025. Además, la tasa proyectada es de 76,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la nacional y superior a la del Valle de Aburrá, pese a tener una población significativamente menor.

Alta presencia de distintas estructuras criminales en el territorio

Según el estudio, la inseguridad no responde a la delincuencia común, sino a la presencia y confrontación de estructuras como el Clan del Golfo, a través de la subestructura Edwin Román Velásquez, redes del Valle de Aburrá como “La Terraza” y “La Miel”, y bandas locales, que disputan rentas asociadas a la extorsión, el tráfico local de drogas, la minería ilegal, entre otras economías ilícitas.

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Durante el evento de socialización de la investigación, el director ejecutivo del instituto, Carlos Augusto Chacón González, advirtió que, “si no actuamos ya, estos grupos van a profundizar el control territorial mediante esquemas de gobernanza criminal, imponiendo reglas violentas que ponen en riesgo la estabilidad democrática del país”.

Finalmente, Chacón hizo un llamado a una mayor articulación entre autoridades nacionales, departamentales y locales, señalando que estudios como estos demuestran la falta de coordinación estatal y podrían agravar la situación de seguridad del departamento en un futuro.