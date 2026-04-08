27 animales de compañía fueron atendidos tras emergencia por lluvias en Manrique

Medellín, Antioquia

Las autoridades del Distrito continúan atendiendo la emergencia registrada en el barrio Las Granjas, en la comuna de Manrique, donde las lluvias provocaron el desbordamiento de la quebrada La Mansión, dejando afectaciones en viviendas y la muerte de un menor de edad.

Como parte de la atención a la emergencia, la administración distrital informó que 27 animales de compañía de familias afectadas fueron atendidos, además de dos gatos que fueron rescatados en condición de abandono durante los operativos realizados en la zona.

Este martes, un equipo técnico encabezado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) realizó inspecciones en las viviendas y estructuras afectadas para evaluar las condiciones de las edificaciones y definir las medidas necesarias para reducir el riesgo.

Las autoridades indicaron que actualmente se hace seguimiento a las evacuaciones realizadas tras la emergencia, mientras se desarrollan evaluaciones técnicas para determinar qué edificaciones presentan afectaciones estructurales.

Ante esta situación, fue convocada una sesión extraordinaria del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de analizar el escenario de riesgo y definir las acciones que se implementarán en el sector.

Las labores se adelantan en articulación con varias dependencias del Distrito, entre ellas las secretarías de Medio Ambiente, Infraestructura Física, Seguridad y Convivencia, Inclusión Social y Familia, además de Isvimed y Gestión y Control Territorial.

El DAGRD y el Cuerpo de Bomberos de Medellín mantienen en alerta y disponibilidad permanente sus ocho estaciones, ante la actual temporada de lluvias que afecta a la ciudad.