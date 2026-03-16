Capturan a tres de los cuatro más buscados por homicidio en el suroeste de Antioquia

Cartel de los más buscados por homicidio en el suroeste antioqueño. Foto: cortesía.

Antioquia

Las autoridades confirmaron la captura de tres de los más buscados en Antioquia tras un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación.

Los capturados, integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘La Terraza’, están vinculados con el homicidio colectivo ocurrido el pasado 19 de marzo de 2025 en la finca cafetera La Amistad, ubicada en el municipio de Andes, donde perdieron la vida cuatro recolectores de café, entre ellos dos ciudadanos colombianos y dos venezolanos. La masacre habría sido motivada por una disputa por el control territorial del narcotráfico.

Más detalles de las capturas

La Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera la captura de ambos sujetos.

“Por este sujeto, la Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa, la cual de acuerdo con lo que la policía nos indique, efectivamente se va a hacer pago de esta recompensa”, indicó el secretario de seguridad del departamento, el general retirado Luis Eduardo Martinez.

Uno de los individuos capturados es Alejandro Londoño Uribe, alias ‘La Momia’ o ‘La Monja’, de 28 años, quien fue localizado mediante una diligencia de allanamiento en el barrio Limonar, en Itagüí, tras un seguimiento detallado de su perfil criminal.

Asimismo, las autoridades hicieron efectiva la captura de Juan Manuel Torres Bedoya, alias ‘Cinto’, señalado como sicario de la organización, cuya función principal era la ejecución de homicidios selectivos en las jurisdicciones de Andes y Jardín.

Los detenidos enfrentan cargos por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

Golpes a estructuras criminales en 2026

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello, resaltó que, en lo que va de la vigencia 2026, la ofensiva contra las estructuras criminales en el departamento ha permitido capturas significativas.

“Llevamos aquí en el departamento de Antioquia la captura de 29 homicidas, la captura de 29 sicarios que le han quitado la vida a otros ciudadanos en el departamento”, agregó el general Bello.

La fuerza pública ratificó su compromiso de desmantelar por completo a grupos criminales como ‘La Terraza’, señalando que ya tienen individualizados a otros miembros de la organización y que las intervenciones continuarán hasta garantizar la seguridad en el departamento.