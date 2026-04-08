Guerra en el Catatumbo: 20 mil desplazados en primer trimestre de 2026

Norte de Santander.

La Secretaría de Víctimas de Norte de Santander alertó que, en lo corrido de 2026, cerca de 20 mil personas han sido desplazadas en la región del Catatumbo por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias del frente 33 de las FARC y el ELN.

El secretario de Víctimas, Fabio Rodríguez, explicó que “se siguen presentando hechos de violencia en los diferentes municipios del Catatumbo, y en el transcurso del primer trimestre ya van cerca de 20.000 personas desplazadas, de acuerdo a estadísticas construidas con el Ministerio Público y la cooperación internacional”.

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El funcionario advirtió que el fenómeno no se ha dado en un solo evento, sino de manera progresiva. “No son desplazamientos masivos como los que se vivieron el año pasado; mes a mes, semana a semana, se han venido presentando estos hechos en los diferentes municipios del Catatumbo”, indicó.

Rodríguez agregó que las familias están saliendo hacia zonas cercanas. “Estos desplazamientos se están dando hacia Ocaña, hacia Cúcuta y su área metropolitana”, precisó.

Sobre las zonas más afectadas, señaló que “El Tarra y Tibú son los municipios donde se ha mantenido el conflicto y donde se han presentado hechos violentos recientes”, aunque aclaró que “en otros municipios también hay desplazamientos, en su mayoría individuales, hacia territorios receptores como Ocaña y Cúcuta”.

La situación mantiene en alerta a las autoridades, ya son más de 100.000 personas desplazadas en cerca de 15 meses de guerra en esta región.

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