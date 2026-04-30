En lo corrido del 2026, Bomberos Cúcuta ha atendido más de 300 alertas por enjambres de abejas

Cúcuta

“Nosotros, el cuerpo de bomberos voluntarios de Cúcuta en este momento llevamos más de 300 casos de abejas atendidos en la ciudad de Cúcuta”, así lo expresó a Caracol Radio el capitán Carlos Monsalve, comandante de este organismo de socorro en esta ciudad, quien resaltó la preocupación que existe por el aumento de estos casos.

“Todos los días el cuerpo de bomberos atiende alrededor de cinco, seis, siete y hasta ocho enjambres de abejas. Nosotros los recopilamos y los direccionamos a algunos apicultores que nos colaboran para darle el destino, llevarlo a un apiario”, indicó Monsalve.

Sin embargo, argumentó que los casos de ataques que se han presentado es “porque en estos dos meses ellas están en reproducción y cualquier ruido o movimiento brusco, se sienten atacadas y salen a defenderse”.

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Además, los fuertes aguaceros que se han presentado en la ciudad durante las últimas semanas, también provocan que estos insectos se movilicen de un lado a otro.

El capitán Monsalve resaltó que no es responsabilidad del cuerpo de bomberos atender este tipo de emergencias. Sin embargo, por su vocación de servicio, han acudido a todos los llamados de la comunidad, tanto preventivos como cuando se presentan ataques de estos insectos.

Aprovechó la oportunidad para hacer el llamado a otras entidades para que también se actúe de manera oportuna cuando se presentan estos casos de ataques. “Invitamos a las demás entidades que involucra la ley para que todos, en conjunto, apoyemos cuando se presenten los ataques de abejas en la ciudad y cada uno de nosotros asuma su rol, si hay personas afectadas las ambulancias para que hagan los respectivos traslados, si es en los postes de energía, que también se están presentando mucho, que la empresa encargada tome las medidas preventivas para que nos apoyen y nosotros poder hacer los trabajos en conjunto".