Trabajadores saldrán a las calles mañana, en el día del trabajo

Trabajadores están listos para la marcha día del trabajo en Cúcuta / Foto Archivo( Foto Caracol Radio Cúcuta )

Norte de Santander

Las centrales obreras, organizaciones sindicales, sociales y algunas no gubernamentales saldrán mañana a marchar en el marco del día del trabajo que se celebra el 1 de mayo.

La Central Unitaria de Trabajadores Cut, viene promoviendo la movilización que como ya es tradicional une a la clase trabajadora del país.

La actividad se cumplirá desde las ocho de la mañana, y partirá desde la sede de la Terminal de Transporte de la ciudad de Cúcuta, llegará al Centro Comercial Ventura Plaza y posteriormente al centro de Cúcuta.

Con el mensaje “La lucha es de todos” los trabajadores vienen promoviendo esta actividad en la que se recuerda la lucha social por los derechos de los trabajadores y las reclamaciones que a través de proyectos que cursan en el Congreso de la República se han venido reclamando.

Las autoridades han anunciado el acompañamiento a la actividad que se desarrollará por la zona cent rica de la ciudad de Cúcuta.