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30 abr 2026 Actualizado 11:29

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Cúcuta

Capturan en Ocaña a un hombre que habría asesinado brutalmente a un gato

El hecho se presentó en el barrio Galán.

Capturan en Ocaña a un hombre que habría asesinado brutalmente a un gato. / Foto: Policía.

Capturan en Ocaña a un hombre que habría asesinado brutalmente a un gato. / Foto: Policía.

Capturan en Ocaña a un hombre que habría asesinado brutalmente a un gato. / Foto: Policía.

Ana María Rueda.

Cúcuta

Norte de Santander.

Un hecho de maltrato animal generó indignación en el municipio de Ocaña, luego de que un hombre fuera capturado en flagrancia por causarle la muerte a un gato en el barrio Galán.

El caso se registró cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje y control fueron alertados por la comunidad sobre la presencia de un sujeto que estaba agrediendo a un animal en el parque del sector.

Al llegar al lugar, los policías evidenciaron la situación y procedieron a interceptarlo.

Según el reporte oficial, el hombre estaba atacando al felino de manera violenta, lo que provocó la muerte del animal.

De inmediato, los uniformados realizaron el procedimiento de captura y le informaron sus derechos como persona detenida.

El capturado fue identificado como Duván José Jaimes, de 28 años, quien durante el procedimiento mostró una actitud agresiva y lanzó expresiones despectivas frente a lo ocurrido, lo que aumentó el rechazo de la comunidad presente.

Varias personas intentaron agredir al detenido, por lo que fue necesario solicitar apoyo para garantizar su traslado seguro y evitar alteraciones del orden público.

Posteriormente, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía, junto con elementos incautados y el material probatorio recopilado por las autoridades.

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