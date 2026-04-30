Capturan en Ocaña a un hombre que habría asesinado brutalmente a un gato. / Foto: Policía.

Norte de Santander.

Un hecho de maltrato animal generó indignación en el municipio de Ocaña, luego de que un hombre fuera capturado en flagrancia por causarle la muerte a un gato en el barrio Galán.

El caso se registró cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje y control fueron alertados por la comunidad sobre la presencia de un sujeto que estaba agrediendo a un animal en el parque del sector.

Al llegar al lugar, los policías evidenciaron la situación y procedieron a interceptarlo.

Según el reporte oficial, el hombre estaba atacando al felino de manera violenta, lo que provocó la muerte del animal.

De inmediato, los uniformados realizaron el procedimiento de captura y le informaron sus derechos como persona detenida.

El capturado fue identificado como Duván José Jaimes, de 28 años, quien durante el procedimiento mostró una actitud agresiva y lanzó expresiones despectivas frente a lo ocurrido, lo que aumentó el rechazo de la comunidad presente.

Varias personas intentaron agredir al detenido, por lo que fue necesario solicitar apoyo para garantizar su traslado seguro y evitar alteraciones del orden público.

Posteriormente, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía, junto con elementos incautados y el material probatorio recopilado por las autoridades.