Avanzan obras de alcantarillado sobre la Avenida del Río

Cúcuta

A buen ritmo avanzan las obras de alcantarillado que lidera la empresa de acueducto Aguas kapital y que compromete una inversión de más de tres mil doscientos millones de pesos sobre la Avenida del Río de la ciudad de Cúcuta.

El ingeniero Richard González líder, supervisor de obras de la compañía dijo a Caracol Radio que “la ampliación del colector de aguas residuales por la Avenida del Río, es un colector que va a reducir la carga hidráulica que transporta la Avenida Libertadores.

Explicó que “a la fecha estamos en la ejecución de la instalación de tubería y pozos de inspección. Tenemos un 65% de avance de la obra, tenemos intervenciones en la calzada de esta vía y en partes de zonas verdes”.

Agregó que “esto teniendo en cuenta que las redes de alcantarillado tienen que entrar en sincronía con todo el tema de la infraestructura que existe. Nos hemos encontrado con obstrucciones. Esto nos hace hacer modificaciones, pero seguimos avanzando en el objetivo del proyecto, que es aliviar el colector de la Avenida Libertadores” precisó.

Manifestó además que “la importancia de este proyecto es un alivio en la carga hidráulica de la Libertadores porque recoge gran parte de la ciudad, tenemos conexiones cerradas de aguas lluvias que ingresan al sistema, se observan algunos pozos que tienden a rebosar, esto porque ya esta alcanzando una capacidad máxima”.

Explicó que “el proyecto compromete tres mil doscientos metros lineales de tubería de 44 pulgadas en GRP. Nos hace falta 800 metros lineales de tubería en 42 pulgadas y la instalación de 20 pozos de inspección y hacer la conexión más importante con la Avenida Libertadores”.

Igualmente manifestó que con respecto a los daños y reclamos de la comunidad, el ingeniero advirtió que al concluir el proceso de instalación se hará una revisión y corrección de los efectos causados.

Finalmente dijo que la concluida la obra en el mes de mayo, se procederá a superar las dificultades en la intervención de la infraestructura vial y la ornamentación y se dará paso a un nuevo oxigeno en materia de alcantarillado para la ciudad de Cúcuta.