Más de 30 familias afectadas por lluvias en Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el municipio de Ocaña, dejaron más de 30 familias damnificadas y múltiples afectaciones en distintos barrios, según confirmó la coordinación de Gestión del Riesgo.

Sectores como El Hatillo, La Transparencia, La Laguna y Camino Real reportaron daños en viviendas, mientras que la movilidad también se vio comprometida por un deslizamiento de tierra en la avenida Francisco Fernández de Contreras, que obligó al cierre total de la vía.

“Estamos respondiendo a todas las emergencias que se nos presentaron en el día de hoy producto de las fuertes lluvias. Más de 30 familias resultaron damnificadas en diferentes barrios”, señaló Gustavo Paba.

El funcionario explicó que, ante la emergencia vial, fue necesaria la intervención de maquinaria para remover el material y habilitar el paso de manera controlada.

“Se hace necesaria la intervención con maquinaria de la Secretaría de Vías e Infraestructura para el retiro del material y garantizar el flujo de vehículos”, precisó.

De manera paralela, en articulación con el Cuerpo de Bomberos, se realizaron inspecciones técnicas en las viviendas afectadas y en los sectores más comprometidos, con el fin de evaluar riesgos y evitar nuevas emergencias.

“Continuaremos fortaleciendo la respuesta oportuna a cada una de las emergencias que se presenten en el municipio. Las lluvias podrían extenderse hasta mediados de junio, por lo que hacemos un llamado a la comunidad a mantenerse alerta”, agregó Paba.

Finalmente, indicó que la administración municipal avanza en la entrega de asistencia humanitaria a las familias damnificadas, con el objetivo de mitigar el impacto de la emergencia y restablecer la tranquilidad en las zonas afectadas.

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