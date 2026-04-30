Desde el Catatumbo rechazan centralización de ayudas para víctimas en Cúcuta

Norte de Santander.

Un fuerte rechazo expresó Javier Ascanio, presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo y personero del municipio de Hacarí, frente a la decisión de la Unidad para las Víctimas de centralizar la entrega de ayudas humanitarias en Cúcuta.

El vocero cuestionó que, tras varios meses sin operador para la entrega de ayudas, ahora se haya definido un único punto de atención, lo que -según advirtió- desconoce completamente la realidad del territorio.

“Después de meses sin operador para la entrega de ayudas humanitarias, ahora la Unidad para las Víctimas decide concentrarse en un solo punto y es en la ciudad de Cúcuta. ¿Dónde queda la realidad del Catatumbo?”, manifestó Ascanio.

El representante del Ministerio Público alertó que esta medida resulta inviable en medio de la crisis de orden público que enfrenta la subregión, donde las víctimas tienen serias dificultades de movilizarse.

“¿Cómo pretende que las víctimas en medio de la crisis de orden público se desplacen hasta una única ciudad para reclamar lo que por derecho les corresponde? Esto no solo es un retroceso, es una decisión desconectada del territorio y de las verdaderas necesidades de la gente”, enfatizó.

Desde la Asociación de Personeros del Catatumbo hicieron un llamado urgente para que se restablezca la entrega de ayudas en cada cabecera municipal, como se venía realizando anteriormente, y evitar así nuevas barreras de acceso para la población afectada por el conflicto armado.

“Las víctimas no pueden seguir esperando ni enfrentando barreras. Hacemos un llamado a la Unidad para las Víctimas para que analice la situación del Catatumbo y también la de otros departamentos, porque no solo es Norte de Santander donde se ha concentrado la entrega en un solo punto”, agregó.

Finalmente, Ascanio instó al representante de víctimas y a quien ocupa la curul en el Congreso a intervenir con urgencia frente a esta decisión.

“El llamado es a que no se le sigan poniendo obstáculos a las víctimas del conflicto armado”, concluyó.