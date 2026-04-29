Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 abr 2026 Actualizado 13:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WPolítica

“Que caiga quien tenga que caer”: congresistas reaccionan a nuevas revelaciones de escándalo UNGRD

Los congresistas Carolina Giraldo (Alianza Verde), Juan Daniel Peñuela (Partido Conservador) y Alirio Uribe (Pacto Histórico), reaccionaron al informe revelado por Caracol Radio.

“Que caiga quien tenga que caer”: congresistas reaccionan a nuevas revelaciones de escándalo UNGRD

“Que caiga quien tenga que caer”: congresistas reaccionan a nuevas revelaciones de escándalo UNGRD

00:00:0011:52
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles, 29 de abril, los congresistas Carolina Giraldo (Alianza Verde), Juan Daniel Peñuela (Partido Conservador) y Alirio Uribe (Pacto Histórico), hablaron en 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, sobre el billón de pesos (adicional a los montos que ya se conocen) que se vio comprometido por el esquema corrupto que lideró Olmedo López en la UNGRD.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0011:52
Descargar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir