“Que caiga quien tenga que caer”: congresistas reaccionan a nuevas revelaciones de escándalo UNGRD
Los congresistas Carolina Giraldo (Alianza Verde), Juan Daniel Peñuela (Partido Conservador) y Alirio Uribe (Pacto Histórico), reaccionaron al informe revelado por Caracol Radio.
“Que caiga quien tenga que caer”: congresistas reaccionan a nuevas revelaciones de escándalo UNGRD
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Este miércoles, 29 de abril, los congresistas Carolina Giraldo (Alianza Verde), Juan Daniel Peñuela (Partido Conservador) y Alirio Uribe (Pacto Histórico), hablaron en 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, sobre el billón de pesos (adicional a los montos que ya se conocen) que se vio comprometido por el esquema corrupto que lideró Olmedo López en la UNGRD.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...