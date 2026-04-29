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“Que caiga quien tenga que caer”: congresistas reaccionan a nuevas revelaciones de escándalo UNGRD

Este miércoles, 29 de abril, los congresistas Carolina Giraldo (Alianza Verde), Juan Daniel Peñuela (Partido Conservador) y Alirio Uribe (Pacto Histórico), hablaron en 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, sobre el billón de pesos (adicional a los montos que ya se conocen) que se vio comprometido por el esquema corrupto que lideró Olmedo López en la UNGRD.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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