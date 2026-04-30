Crisis humanitaria en refugio del Catatumbo por abandono y violencia

Norte de Santander.

Una grave crisis humanitaria se registra en un refugio ubicado en la vereda Bertrania, zona rural del municipio de Tibú, donde cerca de 250 familias desplazadas enfrentan condiciones cada vez más precarias en medio del abandono institucional, la inseguridad y la escasez de recursos básicos.

De acuerdo con las comunidades, desde hace varios meses no reciben atención suficiente por parte de entidades el orden nacional, departamental ni municipal, situación que ha deteriorado significativamente su calidad de vida.

La falta de alimentos, las dificultades en el acceso a servicios de salud -especialmente para niños y adultos mayores- y el deterioro de las viviendas por cuentas de las lluvias hacen parte del panorama que viven a diario.

“Estamos sobreviviendo con lo poco que cultivamos, pero no alcanza, tenemos una crítica situación alimentaria que atraviesan las familias”, manifestó un líder.

A esto se suman los riesgos de seguridad, pues ellos han alertado sobre amenazas contra líderes comunales y el temor constante por las confrontaciones entre grupos armados ilegales que continúan en la región, lo que agrava el contexto de vulnerabilidad incluso dentro del refugio humanitario.

La situación ha encendido las alertas de las autoridades, que advierten sobre un posible incremento del desplazamiento forzado hacia Cúcuta, lo que podría desbordar la capacidad de respuesta institucional ante la llegada constante de población afectada por el conflicto armado.

Mientras tanto, las comunidades hacen un llamado urgente al Estado y a los organismos humanitarios para que se restablezca la atención y se garanticen condiciones dignas, en un territorio donde la crisis humanitaria sigue profundizándose sin una respuesta efectiva.