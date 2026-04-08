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08 abr 2026 Actualizado 12:20

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Cúcuta

Hombre fue asesinado a disparos en el barrio La Victoria de Cúcuta

Autoridades investigan móviles del crimen.

Hombre fue asesinado a disparos en el barrio La Victoria de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Hombre fue asesinado a disparos en el barrio La Victoria de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Hombre fue asesinado a disparos en el barrio La Victoria de Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Camilo Picón.

Cúcuta

Cúcuta.

Yeison Omar Portilla Moncada fue asesinado a disparos la tarde del martes 7 de abril, cuando se desplazaba en su vehículo por la avenida Kennedy de Cúcuta, a la altura del barrio La Victoria.

Según las autoridades, cuatro sujetos armados, que se movilizaban en dos motocicletas, lo interceptaron y le dispararon en por lo menos 15 oportunidades, ocasionándole la muerte de forma inmediata.

La víctima tendría anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos y porte ilegal de armas. Las autoridades investigan si este asesinato estaría ligado a una disputa entre grupos de delincuencia común por el control territorial en Cúcuta y su área metropolitana.

La Brigada de Homicidios de la Policía hizo presencia en el lugar de los hechos, donde recolectó varios elementos y videos de cámaras de seguridad que servirán como insumo para avanzar en las investigaciones sobre este ataque armado.

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