“El mercado se repite”: la recomendación del economista Alejandro Cardona para crear riqueza

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En conversación con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, Alejandro Cardona, economista y especialista financiero, habló sobre la importancia de aprender sobre la bolsa de valores y dio una recomendación para crear riqueza.

En su primera intervención, Cardona, autor de seis libros incluyendo el best seller ‘Crea Tu Propia Riqueza’, aseguró que “lo más importante es educarnos y entender que el mercado se repite”.

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El economista señala que cuando el mercado cae, es cuando están las noticias más feas, y es ahí donde se debe estar más atento porque se coloca en promoción.

Cardona dicta seminarios en los que enseña como es el mundo de los mercados derivados y su importancia para invertir, además de trabajar su propio dinero y aplicar el principio de la cultura americana.

De acuerdo con el especialista en finanzas, las acciones van cambiando de precio, sin embargo, los instrumentos financieros derivados son los que permiten tener una gran rentabilidad y el mercado da señales para invertir.

En sus seminarios, Cardona les enseña a sus estudiantes cómo invertir cantidades pequeñas y convertirlas en sumas grandes, pero sin entregar su dinero a nadie.

El economista resalta la importancia de aprender a manejar el dinero propio sin entregarlo a nadie, tomando decisiones así esté el riesgo de equivocarse.

Además, destaca la importancia de invertir cantidades pequeñas y educarse porque el mercado se repite y lo que está pasando ocurrió hace un año.

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“Nosotros como hispanos tenemos que cambiar la mentalidad de estar trabajando, trabajando y trabajando duro, que es lo que nos han enseñado, y mejor hacer o entrenarnos para que el dinero trabaje por nosotros, que es el principio de esta cultura americana“, afirmó Alejandro Cardona.

Escuche la entrevista completa:

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