No podemos cuestionar una decisión presidencial: rector de la Universidad Popular del Cesar

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Rober Romero, rector de la Universidad Popular del Cesar, aseguró que no pueden cuestionar la decisión del mandatario Petro de nombrar y mantener a Juliana Guerrero como vocera del Gobierno, pese a estar acusada por la Fiscalía de presunto fraude procesal.