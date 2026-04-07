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07 abr 2026 Actualizado 17:24

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No podemos cuestionar una decisión presidencial: rector de la Universidad Popular del Cesar

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Rober Romero, rector de la Universidad Popular del Cesar, aseguró que no pueden cuestionar la decisión del mandatario Petro de nombrar y mantener a Juliana Guerrero como vocera del Gobierno, pese a estar acusada por la Fiscalía de presunto fraude procesal.

No podemos cuestionar una decisión presidencial”: rector de la Universidad Popular del Cesar.

No podemos cuestionar una decisión presidencial”: rector de la Universidad Popular del Cesar.

No podemos cuestionar una decisión presidencial”: rector de la Universidad Popular del Cesar.

En desarrollo.

Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

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