Rentabilidad superior al CDT: Conozca ISA y acceda a sus acciones con comisión cero

Colombia

Si ha estado siguiendo el mercado bursátil, es probable que se haya percatado del impresionante desempeño de las acciones de ISA. Con un incremento cercano al 50% en su precio en lo que va de 2025, la compañía se ha posicionado como una de las empresas que lidera en el índice MSCI COLCAP, superando incluso la rentabilidad promedio de inversiones más conservadoras como los CDT.

ISA abre sus puertas para compartir las claves detrás de este éxito y su visión de largo plazo en la Semana del Emisor, un evento diseñado para que las personas naturales comprendan el valor de la empresa y la estrategia que la impulsa hasta 2040.

¿Dónde seguir la Semana del Emisor?

La agenda, que se desarrollará del 24 al 27 de noviembre a través del canal de YouTube @SomosTrii, contará con la participación de su presidente, Jorge Andrés Carrillo, y otros directivos, quienes explorarán desde la estrategia corporativa hasta las diez razones fundamentales para invertir en ISA. El objetivo es ofrecer una comprensión clara de cómo un negocio basado en contratos de largo plazo, con una sólida diversificación geográfica y una gestión de riesgos efectiva, se traduce en valor sostenido para el accionista.

Uno de los atractivos clave de esta semana reside en la oportunidad de acceder a la inversión de forma más eficiente. ISA ofrecerá un total de 3.600 transacciones con cero comisión en la compra de sus acciones. Este beneficio se aplicará para aquellos que abran su cuenta en la plataforma Trii antes del 27 de noviembre.

Esta es la agenda:

24 noviembre: Conozca a ISA e invierta en ella’ (Bolsillos con Propósito y Jorge Andrés Carrillo, presidente de ISA) desde las 6:00 p.m.

Conozca a ISA e invierta en ella’ (Bolsillos con Propósito y Jorge Andrés Carrillo, presidente de ISA) desde las 6:00 p.m. 25 noviembre: Inversión inteligente: ¿Qué hace de ISA una opción estratégica? (Acciones y Valores y La Academia del Éxito) a las 6:00 p.m.

Inversión inteligente: ¿Qué hace de ISA una opción estratégica? (Acciones y Valores y La Academia del Éxito) a las 6:00 p.m. 26 noviembre: Diez razones para invertir en ISA’ (Jaime Falquez, vicepresidente Corporativo de ISA y El Diario del Banquero) a las 6:00 p.m.

Diez razones para invertir en ISA’ (Jaime Falquez, vicepresidente Corporativo de ISA y El Diario del Banquero) a las 6:00 p.m. 27-28 noviembre: Compra acciones de ISA sin comisión’ de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Compra acciones de ISA sin comisión’ de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 27 noviembre: ‘Soluciones energéticas: energía que mueve la economía del futuro’ a las 8:00 a.m.

¿Por qué invertir en ISA?

La jornada de compras, pautada entre el 27 y 28 de noviembre, representa un incentivo tangible para quienes deseen participar en una de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, la cual negocia en promedio COP 7.000 millones diarios.

Estas son algunas de las razones por las que podría tomar la decisión de invertir, sin embargo, es una decisión autónoma e individual:

Crecimiento rentable y captura eficiencias. Naturaleza de negocios regulados, contratos de largo plazo, diversificación geográfica. Estrategia con visión de largo plazo. Fuentes de financiación diversas y estructura de capital sólida. Cobertura de riesgos natural (deuda en la misma moneda de ingresos), lo que disminuye el impacto de las fluctuaciones en los tipos de cambio. Entrega constante de valor al accionista a través de dividendos ($1.265 por acción en 2025). A 2040, ISA duplicará su EBITDA por nuevas inversiones y oportunidades en transición energética. Del total de la deuda de ISA, el 40% (~ COP 14 billones) es financiado con bonos verdes. La acción de ISA está incluida en índices bursátiles internacionales basados en criterios de sustentabilidad (S&P, FTSE y otros). Mapa de riesgos efectivo que permite anticiparse.

*Este artículo ha sido redactado a título estrictamente informativo. En ningún momento debe considerarse una recomendación de inversión, desinversión, financiera, o de cualquier otra índole. La decisión de utilizar esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario.